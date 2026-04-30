Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν τη δημιουργία μιας νέας διεθνούς συμμαχίας για την προστασία της ναυσιπλοΐας στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Wall Street Journal.

Η πρωτοβουλία έρχεται μετά τη διαπιστωμένη επιβράδυνση της εμπορικής κίνησης στην περιοχή, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία για την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών.

Η σχεδιαζόμενη συμμαχία, η οποία φέρεται να φέρει την ονομασία «Maritime Freedom Construct», θα επικεντρώνεται στην ανταλλαγή πληροφοριών, στον διπλωματικό συντονισμό μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών και στη συμβολή στην επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με την εφημερίδα που επικαλείται εσωτερικό έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters, δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθούν άμεσα οι συγκεκριμένες πληροφορίες.