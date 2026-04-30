Σε στάση αναμονής παραμένει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, επιλέγοντας να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια.

Οι αγορές εκτιμούν ότι το βασικό επιτόκιο θα παραμείνει κοντά στο 2%, καθώς η ΕΚΤ προτιμά να συγκεντρώσει περισσότερα οικονομικά δεδομένα πριν προχωρήσει σε νέα απόφαση. Η Κριστίν Λαγκάρντ έχει επισημάνει ότι η νομισματική πολιτική θα παραμείνει «data-dependent», δηλαδή θα καθορίζεται από τα στοιχεία που προκύπτουν σε πραγματικό χρόνο.

Το βασικό δίλημμα της Τράπεζας είναι ξεκάθαρο: από τη μία πλευρά, ο πληθωρισμός ενισχύεται εκ νέου λόγω της ενεργειακής κρίσης και των γεωπολιτικών εντάσεων, με τις προσδοκίες να κινούνται ακόμη και προς το 4%. Από την άλλη, η ανάπτυξη επιβραδύνεται, ενώ οι τράπεζες περιορίζουν τη χορήγηση δανείων, γεγονός που επιβαρύνει την οικονομική δραστηριότητα.

Προσεκτική στρατηγική και σταδιακές κινήσεις

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η στρατηγική της Λαγκάρντ παραμένει προσεκτική και σταδιακή. Οι περισσότεροι αναλυτές θεωρούν ότι η ΕΚΤ θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια προς το παρόν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αυξήσεων από τον Ιούνιο και μετά, εφόσον οι πληθωριστικές πιέσεις επιβεβαιωθούν.

Το μήνυμα που αναμένεται να στείλει η επικεφαλής της ΕΚΤ είναι διπλό: ψυχραιμία βραχυπρόθεσμα, αλλά και ετοιμότητα για δράση, αν ο πληθωρισμός αποδειχθεί πιο επίμονος από τις προβλέψεις.