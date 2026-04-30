Δεν τα κάτεφερε να κερδίσει τον αγώνα για τη ζωή η 12χρονη που νοσηλευόταν διασωληνωμένη στο νοσοκομείο του Ηρακλείου. Τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/4) το κορίτσι άφησε την τελευταία του πνοή μετά το τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (29/4) στη Μεσαρά, όπου και τραυματίστηκε σοβαρά.

Το παιδί υποβλήθηκε σε χειρουργείο και τις τελευταίες ώρες νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, με τις πληροφορίες να λένε πως γύρω στις 3 τα ξημερώματα απεβίωσε, σύμφωνα με τον διοικητή του ΠΑΓΝΗ, Γιώργο Χαλκιαδάκης που μίλησε στο neakriti.

Σύμφωνα με τo cretalive.gr, η 12χρονη είχε μεταφερθεί αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών από πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ενώ κρίθηκε άμεσα αναγκαία η διακομιδή της στο ΠΑΓΝΗ λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της. Κατά τη διάρκεια της διακομιδής, το παιδί υπέστη διπλή ανακοπή, με τους διασώστες να προχωρούν σε προσπάθειες ανάνηψης.

Η κατάστασή του ήταν, εξαρχής, κρίσιμη και εισήχθη άμεσα στη ΜΕΘ Παίδων ενώ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, με 6 πυροσβέστες και 2 οχήματα, για τον απεγκλωβισμό των τραυματιών, καθώς η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στο εσωτερικό των οχημάτων.