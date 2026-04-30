Σημαντικά προβλήματα αντιμετωπίζει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ για την περίοδο 2026-2027, καθώς παραμένει εκτός λειτουργίας, προκαλώντας ταλαιπωρία σε χιλιάδες πολίτες που προσπαθούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Η υποδιοικήτρια της ΔΥΠΑ, Τόνια Αράχωβα, είχε εξηγήσει πριν λίγες μέρες ότι οι δυσλειτουργίες οφείλονται στον εξαιρετικά μεγάλο όγκο επισκέψεων στην πλατφόρμα.

Μέχρι τα μεσάνυχτα της Δευτέρας είχαν ήδη υποβληθεί περίπου 278.000 αιτήσεις, ενώ οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται σε 300.000. Η προθεσμία υποβολής παρατάθηκε έως την Τετάρτη στις 23:59.

Η κ. Αράχωβα υπογράμμισε ότι η ΔΥΠΑ παρακολουθεί στενά την πορεία της διαδικασίας.

Κοινωνικός Τουρισμός για συνταξιούχους

Ο Κοινωνικός Τουρισμός για Συνταξιούχους e ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ) προσφέρει τη δυνατότητα για οικονομικές έως και δωρεάν διακοπές σε χιλιάδες δικαιούχους κάθε χρόνο. Μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), συνταξιούχοι και τα μέλη των οικογενειών τους μπορούν να απολαύσουν διαμονή σε τουριστικά καταλύματα σε όλη την Ελλάδα, αξιοποιώντας ειδικές επιταγές (voucher).

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι κυρίως συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ), οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και ασφαλιστικά κριτήρια. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε περίπου 25.000 ωφελούμενους, δίνοντας έμφαση σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Παράλληλα, προβλέπεται συμμετοχή και για:

Άτομα με αναπηρία (άνω του 67%)

Συνοδούς ατόμων με αναπηρία (όπου απαιτείται)

Κοινωνικός Τουρισμός: Ποιοι θεωρούνται ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι/-ες του προγράμματος είναι:

Τα παιδιά των δικαιούχων άνω των πέντε (5) ετών όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη αυτών ή του άλλου γονέα κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων και άνω των 18 ετών, έμμεσα ασφαλισμένα από τον δικαιούχο ή τον άλλο γονέα, ή άμεσα ασφαλισμένα λόγω αναπηρίας σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, χωρίς ημέρες εργασίας.

οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν ασφαλίζονται από αυτούς

οι συνοδοί ΑμεΑ

Τα ωφελούμενα μέλη δηλώνονται από τους δικαιούχους πολίτες στην αίτησή τους.

Πώς κάνετε αίτηση

Η ηλικία των παιδιών υπολογίζεται με βάση συγκεκριμένη ημερομηνία (π.χ. 1/1 κάθε έτους εφαρμογής).

Διανυκτερεύσεις & παροχές

Το πρόγραμμα καλύπτει διαμονή σε τουριστικά καταλύματα που συμμετέχουν στο Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ.

Έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή

Σε ειδικές περιοχές:

Έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν σε νησιά όπως Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος, Ρόδος

Έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν σε περιοχές όπως Βόρεια Εύβοια, Θεσσαλία και Έβρος

Επιπλέον:

Επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Για άτομα με αναπηρία, τα εισιτήρια είναι δωρεάν

Προορισμοί

Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε εκατοντάδες καταλύματα σε όλη την Ελλάδα. Ιδιαίτερη ενίσχυση δίνεται σε περιοχές που χρειάζονται τουριστική στήριξη, όπως:

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου

Βόρεια Εύβοια

Θεσσαλία

Έβρος

Η επιταγή κοινωνικού τουρισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για τη διαμονή σε κάποιο τουριστικό κατάλυμα που έχει ενταχθεί στο σχετικό μητρώο όσο και για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια της μετάβασης στον τόπο διακοπών.

Οι επιλογές γίνονται απευθείας από το μητρώο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης με το κατάλυμα.

Διάρκεια & αιτήσεις

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια περίπου 13 μήνες, με αιτήσεις που πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΔΥΠΑ και του gov.gr.

Για το 2026, οι αιτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν μετά την Πρωτομαγιά.