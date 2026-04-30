Ένα σπάνιο και συγχρόνως εντυπωσιακό φαινόμενο αναμένεται να φωτίσει τον ουρανό του Μαΐου, καθώς δύο πανσέληνοι θα κάνουν την εμφάνισή τους μέσα στον ίδιο μήνα.

Η πρώτη θα εμφανιστεί την 1η Μαΐου και είναι γνωστή ως «Φεγγάρι των Λουλουδιών». Πρόκειται για την πανσέληνο που συνδέεται με την ανοιξιάτικη ανθοφορία, μια ονομασία που προέρχεται από παλαιότερες παραδόσεις και δεν επηρεάζει καθόλου την όψη της Σελήνης. Θα είναι φωτεινή και πλήρης, όπως κάθε άλλη.

Η δεύτερη πανσέληνος θα κάνει την εμφάνισή της στις 31 Μαΐου και φέρει τον χαρακτηρισμό «Blue Moon». Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται όταν δύο πανσέληνοι «χωρούν» μέσα στο ίδιο ημερολογιακό μήνα, κάτι που οφείλεται αποκλειστικά στον συγχρονισμό του σεληνιακού κύκλου, ο οποίος διαρκεί περίπου 29,5 ημέρες.

Η πανσέληνος της 1ης Μαΐου θα κορυφωθεί στις 19:23 (ώρα Ελλάδας). Στην Αθήνα, η Σελήνη θα ανατείλει περίπου στις 20:09 και θα δύσει το επόμενο πρωί γύρω στις 06:31. Αντίστοιχα, η δεύτερη πανσέληνος της 31ης Μαΐου θα κορυφωθεί στις 06:45, ενώ θα ανατείλει στις 20:36 και θα δύσει το πρωί της 1ης Ιουνίου στις 06:10.

Παρά την ονομασία «Blue Moon» δεν σημαίνει ότι η Σελήνη θα πάρει μπλε χρώμα ή ότι θα υπάρξει κάποιο ιδιαίτερο οπτικό φαινόμενο αν και το φεγγάρι δύναται υπό κατάλληλες συνθήκες της γήινης ατμόσφαιρας να φαίνεται γαλαζωπό.