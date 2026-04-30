Μια μικρή «ανάσα» πριν από την τελική ευθεία της σχολικής χρονιάς φέρνει η φετινή Πρωτομαγιά για χιλιάδες μαθητές σε όλη τη χώρα. Για κάποιους, μάλιστα, το σχολικό κουδούνι σήμερα, Πέμπτη 30 Απριλίου, δεν θα χτυπήσει.

Με απόφαση του Δήμου Νέα Φιλαδέλφεια – Νέα Χαλκηδόνα, όλα τα σχολεία της περιοχής –σε όλες τις βαθμίδες– θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη 30 Απριλίου, λόγω των τοπικών εκδηλώσεων για την Πρωτομαγιά.

Κάθε χρόνο, το Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης για εκατοντάδες επισκέπτες, με πολιτιστικές δράσεις, συναυλίες και δραστηριότητες για παιδιά. Η αυξημένη προσέλευση καθιστά απαραίτητη την αναστολή λειτουργίας των σχολείων για λόγους ασφάλειας και οργάνωσης.

Έτσι, οι μαθητές της περιοχής απολαμβάνουν ένα μικρό «bonus» τετραήμερο, από σήμερα Πέμπτη έως και την Κυριακή.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και εκτός Αττικής, καθώς στην Παραμυθιά τα σχολεία παραμένουν επίσης κλειστά, με αφορμή τον εορτασμό του πολιούχου Αγίου Δονάτου.