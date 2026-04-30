Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός στη βόρεια Ελλάδα και σταδιακά και στην κεντρική χώρα, με τοπικές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας. Στα βόρεια ηπειρωτικά και αργότερα στα κεντρικά και το βόρειο Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις, τοπικές βροχές και πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει σχεδόν αίθριος, με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Το βράδυ προβλέπονται τοπικές χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα επικρατήσουν άνεμοι βορείων διευθύνσεων, ενισχυμένοι στα βόρεια έως 6 και στο βόρειο Αιγαίο το βράδυ έως 7 ή και 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, φτάνοντας έως 20 βαθμούς στα βόρεια ηπειρωτικά και 22 με 25 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία και Θράκη: Νεφώσεις που θα αυξηθούν γρήγορα, με τοπικές βροχές και πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες το απόγευμα. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ και στα παραθαλάσσια τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου, με χαμηλότερες τιμές στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν, με τοπικές βροχές στα βόρεια. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Αρχικά λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν το απόγευμα και στα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, το βράδυ βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες και Κρήτη: Αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, το βράδυ στα βόρεια βόρειοι έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Λίγες νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα αυξηθούν, κυρίως στα βόρεια όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, στα βόρεια έως 7 ή και 8 μποφόρ. Θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη στα βόρεια.

Αττική: Λίγες νεφώσεις που μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, το βράδυ βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ στα ανατολικά. Θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις που θα αυξηθούν γρήγορα, με τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες το απόγευμα. Άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, το απόγευμα βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Παρασκευή 1 Μαΐου 2026: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια, επεκτεινόμενες σταδιακά και στην υπόλοιπη χώρα. Τοπικές χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση, με μέγιστες 14-22 βαθμούς Κελσίου.

Σάββατο 2 Μαΐου 2026: Νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα νότια. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ. Μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας.

Κυριακή 3 Μαΐου 2026: Τοπικές βροχές στα ανατολικά και στο Αιγαίο, με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα νοτιοανατολικά. Σταδιακή βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα αίθριος καιρός. Άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 έως 8 μποφόρ, με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στα δυτικά.

Δευτέρα 4 Μαΐου 2026: Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά. Οι άνεμοι δυτικών διευθύνσεων στα δυτικά και βόρειοι στα ανατολικά, έως 7 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα.