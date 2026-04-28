Ο ανοιξιάτικος καιρός που απολαμβάνουμε τις τελευταίες ημέρες δεν θα κρατήσει για πολύ, καθώς αναμένεται ψυχρή εισβολή από την Ουκρανία και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας την Πέμπτη, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια.

Όπως επισημαίνει ο κ. Τσατραφύλλιας, το σκηνικό του καιρού θα αλλάξει ριζικά, με τον υδράργυρο να υποχωρεί έως και 13 βαθμούς. Παράλληλα, θα σημειωθούν βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις, ενώ θα επικρατήσουν ισχυροί άνεμοι.

Τις επόμενες ημέρες, οι πολίτες καλούνται να είναι προετοιμασμένοι για την απότομη μεταβολή των καιρικών συνθηκών, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος στην ανάρτησή του στο Facebook.

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια:

«Θερμοκρασιακό σοκ φέρνει ψυχρή εισβολή από την Ουκρανία…

Καλησπέρα!

Συνεχίζονται οι ανοιξιάτικες συνθήκες στη χώρα μας με τη θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα και τις μεσημεριανές μπόρες να κάνουν την εμφανισής στα ορεινά.

Οδεύοντας όμως προς το τριήμερο της πρωτομαγιάς έρχεται καιρική ανατροπή: βροχές, θυελλώδεις βοριάδες, κρύο ακόμη και χιόνια!

Συγκεκριμένα από την Πέμπτη ψυχρές αέριες μάζες από βορειότερα γεωγραφικά πλάτη, μέσω της Ουκρανίας θα κατηφορίσουν προς τη χώρα μας με αποτέλεσμα την πρωτομαγιά και το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία να πέσει απότομο από βορρά προς νότο ακόμα και 13 βαθμούς!

Επίσης θα χιονίσει στα ορεινά και οι βροχές που δεν θα είναι πολλές θα επηρεάσουν κυρίως τα βόρεια , τα ανατολικά και ίσως την Κρήτη.

Καλλιάνος: Πρωτομαγιά με πτώση της θερμοκρασίας

Άρδην αναμένεται να αλλάξει το σκηνικό του καιρού την Πρωτομαγιά. Μάλιστα η θερμοκρασία θα πέσει 8 με 10 βαθμούς μέσα σε 24ώρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο. Όσο για το Σάββατο 2/5, σύμφωνα με τον κ. Καλλιάνο αναμένεται να πέσει κι άλλο ο υδράργυρος με μονοψήφιες τιμές στη θερμοκρασία. Από την Κυριακή αναμένεται να αλλάξει δειλά το σκηνικό, ενώ από τη Δευτέρα 4/5 θα επιστρέψει το ανοιξιάτικο σκηνικό.