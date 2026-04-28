Αναστάτωση σημειώθηκε την Τρίτη 28 Απριλίου 2026 στα Χανιά, όταν δύο μαθητές από επαγγελματικό λύκειο της πόλης μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με διαφορά λίγης ώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, γύρω στις 11 το πρωί, ένας μαθητής έχασε την ισορροπία του και έπεσε στην αυλή του σχολείου, χτυπώντας σε πέτρα. Ο νεαρός παρουσίασε λιποθυμική τάση και χρειάστηκε ιατρική φροντίδα.

Λίγο αργότερα, δεύτερος μαθητής του ίδιου σχολείου παρουσίασε συμπτώματα κρίσης πανικού, γεγονός που προκάλεσε νέα κινητοποίηση των εκπαιδευτικών.

Και οι δύο ανήλικοι διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων για αξιολόγηση και εξειδικευμένη φροντίδα, ενώ ενημερώθηκαν άμεσα οι γονείς τους.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γιώργος Ψαράκης, επιβεβαίωσε το περιστατικό, τονίζοντας ότι η αντίδραση των εκπαιδευτικών ήταν άμεση και αποτελεσματική.

Ιδιαίτερα σημαντική θεωρήθηκε και η παρουσία του σχολικού νοσηλευτή, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στη διαχείριση της κατάστασης, αναδεικνύοντας τη σημασία του θεσμού.

Σύμφωνα με πηγές από το νοσοκομείο, και τα δύο παιδιά είναι πλέον σε καλή κατάσταση και δεν συντρέχει περαιτέρω λόγος ανησυχίας.