Μαθήτρια Γυμνασίου από το Χαϊδάρι νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο Παίδων, ύστερα από πτώση από τον πρώτο όροφο του 7ου Γυμνασίου της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ ήταν άμεση, καθώς μονάδα έφτασε στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά και παρέλαβε εν ζωή την ανήλικη.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου διασωληνώθηκε, και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Παίδων για περαιτέρω νοσηλεία.

Σύμφωνα με μαρτυρία μαθητών, το κορίτσι ήταν καθιστό στην κουπαστή από τα κάγκελα του μπαλκονιού και πιθανότατα έπεσε κατά λάθος.