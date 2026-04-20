Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (20/4) στο Υπουργείο Τουρισμού, στο κέντρο της Αθήνας, όταν μία γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από πτώση από τον δεύτερο όροφο του κτιρίου.

Μία γυναίκα ηλικίας 55 ετών έχασε τη ζωή της όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε στο κενό από τον 2ο όροφο του υπουργείου Τουρισμού, Δευτέρα 20 Απριλίου 2026. Το ΕΚΑΒ παρέλαβε την άτυχη γυναίκα η οποία διακομίσθηκε άμεσα στον Ευαγγελισμό, ωστόσο, είχε καταλήξει.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες όλα έγιναν λίγα λεπτά μετά τις 8:30, την ώρα δηλαδή που οι εργαζόμενοι προσέρχονταν στην υπηρεσία τους.

asthenoforo-ipourgeio-tourismou

Μία γυναίκα ηλικίας 55 ετών έχασε τη ζωή της όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε στο κενό από τον 2ο όροφο του υπουργείου Τουρισμού, Δευτέρα 20 Απριλίου 2026. Το ΕΚΑΒ παρέλαβε την άτυχη γυναίκα η οποία διακομίσθηκε άμεσα στον Ευαγγελισμό, ωστόσο, είχε καταλήξει.

Στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την 50χρονη γυναίκα και τη μετέφερε στον «Ευαγγελισμό», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

