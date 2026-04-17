Σοκ προκαλεί η τραγική είδηση από τον Ισθμό της Κορίνθου, όπου στη θαλάσσια περιοχή της Ποσειδωνίας εντοπίστηκε και ανασύρθηκε η σορός μιας 17χρονης κοπέλας. Τη νεαρή εντόπισε ιδιώτης δύτης με σκάφος, παρουσία περιπολικού του Λιμενικού Σώματος.

Η σορός παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Το Λιμενικό ενημερώθηκε περίπου στις 9 το πρωί, οπότε και ξεκίνησε η επιχείρηση ανάσυρσης. Λίγο αργότερα, η ταυτοποίηση έγινε από τους οικείους της 17χρονης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η εξαφάνισή της είχε δηλωθεί το βράδυ της Πέμπτης στο Αστυνομικό Τμήμα Ψυχικού, καθώς η κοπέλα ήταν κάτοικος της περιοχής. Μέσω στίγματος του κινητού της τηλέφωνου εντοπίστηκε στην Κόρινθο, γεγονός που οδήγησε τις Αρχές να ξεκινήσουν έρευνες στην περιοχή.

Κατά πληροφορίες, η 17χρονη είχε στο παρελθόν παρουσιάσει περίεργη συμπεριφορά και φέρεται να είχε αφήσει σημειώματα πριν από την εξαφάνισή της. Οι γονείς της βρίσκονται στο Λιμεναρχείο Ισθμίων, ενώ οι συνθήκες του θανάτου της διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Οι τελευταίες ώρες πριν την εξαφάνιση

Η κοπέλα, που θα ενηλικιωνόταν σε πέντε ημέρες, είχε φύγει από το διαμέρισμα όπου διαμένει με τους γονείς της για να παρακολουθήσει μάθημα σε φροντιστήριο στην περιοχή του Αμαρουσίου. Ο πατέρας της είναι γνωστός γιατρός στη Φιλοθέη.

Η 17χρονη είχε μαζί της το κινητό της τηλέφωνο, ενώ εξετάζεται εάν αναχώρησε από τη Φιλοθέη περπατώντας ή με ταξί. Το γεγονός ότι για περίπου τέσσερις ώρες δεν επικοινώνησε με την οικογένειά της προκάλεσε ανησυχία στους γονείς της.

Η μητέρα της απευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου δήλωσε την εξαφάνιση της κόρης της, σημαίνοντας έτσι την έναρξη της επιχείρησης εντοπισμού που κατέληξε με το τραγικό εύρημα στον Ισθμό της Κορίνθου.

Μάλιστα, υπάρχουν πληροφορίες ότι η 17χρονη σε σημείωμα που άφησε, είχε αφήσει υπόνοιες ότι μπορεί να κάνει κακό στον εαυτό της. Έτσι, το σενάριο της αυτοχειρίας θεωρείται το επικρατέστερο γύρω από την υπόθεση που τις τελευταίες ώρες συγκλονίζει το πανελλήνιο.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Ανακοίνωση για την υπόθεση εξέδωσε το Λιμενικό.

«Πρωινές ώρες σήμερα ενημερωθήκαμε για το περιστατικό. Η 17χρονη εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή Ποσειδωνίας, στην είσοδο της διώρυγας της Κορίνθου.

Ακολούθησε επιχείρηση εντοπισμού και ανάσυρσης της κοπέλας. Η ανάσυρση έγινε από ιδιώτη δύτη, παρουσία περιπολικού σκάφους και στελεχών της υπηρεσίας μας.

Η σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την ταυτοποίησή της».