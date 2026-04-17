Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από πληροφορίες που παρείχε η Europol, σε συνεργασία με τις Αρχές της Σουηδίας και της Αυστραλίας. Οι πληροφορίες οδήγησαν τις ελληνικές αρχές στον εντοπισμό του δράστη και στην πραγματοποίηση έρευνας στην κατοικία του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκε στην Ελλάδα χρήστης που είχε ανεβάσει σε cloud φάκελο με 171 αρχεία παράνομου περιεχομένου. Μετά από εκτενή ανάλυση των δεδομένων, οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν την ταυτότητα και τη διεύθυνσή του.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, κατασχέθηκαν τέσσερις σκληροί δίσκοι. Σε αυτούς βρέθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες φωτογραφίες και βίντεο με ανήλικους, κυρίως παιδιά κάτω των 12 ετών.

Όπως έγινε γνωστό, ο 46χρονος είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές στο παρελθόν για παρόμοιο αδίκημα, ενώ του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Τα κατασχεθέντα αρχεία θα εξεταστούν διεξοδικά από ειδική υπηρεσία, ενώ ο συλληφθείς οδηγείται στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω.