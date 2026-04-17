Συγκεκριμένα, το προϊόν «ΦΕΤΑ ΒΥΤΙΝΑΣ – ΠΟΠ ΒΑΡΕΛΙ», με αριθμό παρτίδας 24/07/2027 (ΦΕ-2751), ημερομηνία παραγωγής 24/01/2026 και ημερομηνία ανάλωσης 24/07/2027, που παράγεται από την εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ», διαπιστώθηκε ότι έχει διατεθεί στην αγορά τόσο σε μορφή χύμα όσο και σε προσυσκευασμένες συσκευασίες διαφόρων μεγεθών.

Ο ΕΦΕΤ σημειώνει ότι ειδικά στην περίπτωση της χύμα διάθεσης, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναγνώριση της παρτίδας από τους καταναλωτές. Για τον λόγο αυτόν, καλεί όσους έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν να μην το καταναλώσουν και να απευθυνθούν στο σημείο αγοράς.

Παράλληλα, οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει το προϊόν σε συσκευασία καλούνται να ελέγξουν τα στοιχεία της επισήμανσης και εφόσον αντιστοιχούν στην ανακληθείσα παρτίδα, να μην το καταναλώσουν.

Τέλος, επισημαίνεται ότι ο ΕΦΕΤ έχει ήδη απαιτήσει την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας, ενώ, οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη.