Η απομάκρυνση της αφρικανικής σκόνης σηματοδοτεί μια σταδιακή βελτίωση των καιρικών συνθηκών από το Σάββατο, με τον καιρό να παρουσιάζει πρόσκαιρη αστάθεια κυρίως στα ηπειρωτικά. Την Κυριακή, η εικόνα θα είναι πιο ήπια με διαστήματα ηλιοφάνειας και τοπικές μπόρες στα ορεινά, ενώ τη Δευτέρα θα επικρατήσουν γενικά καλές καιρικές συνθήκες, με λίγες μόνο τοπικές βροχές στα βόρεια. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρές διακυμάνσεις, διατηρούμενη σε ανοιξιάτικα επίπεδα.

Σταδιακή αποχώρηση της αφρικανικής σκόνης

Το Σάββατο 18 Απριλίου, η αφρικανική σκόνη απομακρύνεται από τη χώρα, σηματοδοτώντας μια αισθητή βελτίωση της ατμόσφαιρας. Ωστόσο, τις πρωινές ώρες, κυρίως στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα, θα επιμείνουν νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές έως το μεσημέρι. Στα Δωδεκάνησα, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες.

Από το μεσημέρι και μετά, ο καιρός θα παρουσιάσει σημαντική βελτίωση, καταλήγοντας σε γενικά αίθριες συνθήκες στο σύνολο σχεδόν της χώρας.

Αστάθεια στα ηπειρωτικά από το μεσημέρι

Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα ξεκινήσει με γενικά αίθριες συνθήκες, ωστόσο από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα βόρεια, οι οποίες σταδιακά θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά.

Αποτέλεσμα θα είναι η εκδήλωση τοπικών βροχών, ενώ σε περιοχές όπως η κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τα ορεινά της Θεσσαλίας, της δυτικής και κεντρικής Στερεάς και της δυτικής Πελοποννήσου, θα σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τις απογευματινές ώρες.

Περιορισμένη ορατότητα και ομίχλες τη νύχτα

Κατά τις βραδινές ώρες, στα βόρεια ηπειρωτικά η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ αναμένεται να σχηματιστούν και ομίχλες κατά τόπους.

Ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι – Ισχυρές ριπές στο Αιγαίο

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο με ένταση 2 έως 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα είναι πιο ενισχυμένοι, φτάνοντας τα 4 με 6 μποφόρ, ενώ οι ριπές θα αγγίζουν τοπικά τα 7 έως 8 μποφόρ, κυρίως στα ανατολικά τμήματα.

Θερμοκρασία σε σταθερά επίπεδα

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή, διατηρούμενη σε επίπεδα παρόμοια με τις προηγούμενες ημέρες. Στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, το Αιγαίο και την Κρήτη, θα φτάσει τους 18 με 22 και τοπικά 23 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα κυμανθεί μεταξύ 23 και 24 βαθμών, ενώ στα δυτικά ηπειρωτικά θα αγγίξει τοπικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Αττική: Ηλιοφάνεια με ενισχυμένους βοριάδες

Στην Αττική αναμένεται γενικά ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες – βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα φτάνουν τα 6 και πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη: Παροδική αστάθεια το μεσημέρι

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν διαστήματα ηλιοφάνειας με παροδικές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα ενταθούν, δίνοντας τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου, με ασθενείς μεταβλητούς ανέμους 2 έως 4 μποφόρ.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Κυριακή: Ηλιοφάνεια με τοπικές απογευματινές μπόρες

Την Κυριακή 19 Απριλίου, στη νησιωτική χώρα θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια, με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις στο νότιο Ιόνιο και την περιοχή του Καστελόριζου.

Στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν διαστήματα ηλιοφάνειας, ωστόσο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις, δίνοντας λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας τους 19 με 22 βαθμούς, ενώ τοπικά στα ηπειρωτικά έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Δευτέρα: Αίθριος καιρός με ήπια άνοδο της θερμοκρασίας

Τη Δευτέρα 20 Απριλίου, στα βόρεια θα υπάρχουν αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νότιοι 2 με 4 μποφόρ, ενώ σταδιακά θα στραφούν σε δυτικούς – νοτιοδυτικούς, με εντάσεις έως 5 με 6 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο στις περισσότερες περιοχές, ενισχύοντας την αίσθηση ανοιξιάτικου καιρού.