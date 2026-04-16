Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αυξημένες νεφώσεις αναμένονται σήμερα, Πέμπτη 16 Απριλίου 2026, σε όλη τη χώρα. Τοπικές βροχές ή όμβροι θα εκδηλωθούν κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ από το απόγευμα φαινόμενα θα σημειωθούν και στην Κρήτη.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Παράλληλα, οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης κυρίως στην ανατολική και νότια Ελλάδα.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά έως 7 και βαθμιαία μέχρι 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά και τη βόρεια Κρήτη τους 23 βαθμούς.

Καιρός ανά περιοχή

Μακεδονία – Θράκη: Αραιές νεφώσεις στη Θράκη και παροδικά αυξημένες στα υπόλοιπα, με τοπικές βροχές ή όμβρους στα ορεινά το απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά ανατολικοί-βορειοανατολικοί 4 με 5 και στο Θρακικό έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 9 έως 21 βαθμούς.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους στην Ήπειρο το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή όμβρους το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά και νότια έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 10 έως 21 βαθμούς.

Κυκλάδες – Κρήτη: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές στην Κρήτη από το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί 6 με 7 και το βράδυ τοπικά έως 8 μποφόρ. Θερμοκρασία από 14 έως 21 και στη βόρεια Κρήτη έως 23 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τοπικά έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς, στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Αττική: Αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή όμβρους το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά και νότια έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 11 έως 21 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα νότιοι έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 12 έως 20 βαθμούς.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Παρασκευή 17 Απριλίου 2026: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα ενταθούν το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά. Ευνοείται η συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης. Άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ. Θερμοκρασία με μικρή πτώση στα ανατολικά, έως 24 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Σάββατο 18 Απριλίου 2026: Νεφώσεις με τοπικές βροχές στα νησιά του ανατολικού και νότιου Αιγαίου, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, με εξασθένηση από το μεσημέρι. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια.

Κυριακή 19 Απριλίου 2026: Σχεδόν αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και πιθανές τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμοι νότιοι στα δυτικά 3 με 4 και βόρειοι στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Δευτέρα 20 Απριλίου 2026: Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά και βόρεια τις πρωινές ώρες. Άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο δυτικοί-βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.