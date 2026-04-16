Η Παρασκευή χαρακτηρίζεται από άστατο καιρό σε μεγάλο μέρος της χώρας, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και νότια, ενώ παράλληλα θα είναι αισθητή η παρουσία της αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά στα πελάγη, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρές διαφοροποιήσεις. Το Σαββατοκύριακο, ωστόσο, ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση, με την αφρικανική σκόνη να απομακρύνεται και την ηλιοφάνεια να επανέρχεται στις περισσότερες περιοχές.

Τοπικά έντονα φαινόμενα σε ανατολικά και νότια νησιωτικά τμήματα

Την Παρασκευή 17 Απριλίου, άστατος καιρός θα επικρατήσει κυρίως στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, όπου αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι ισχυρά στην Κρήτη από τις προμεσημβρινές ώρες έως το απόγευμα, ενώ στα Δωδεκάνησα θα ενταθούν τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν διαστήματα ηλιοφάνειας, με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν τις πρωινές ώρες στην Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια, ενώ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Επιμονή της αφρικανικής σκόνης

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη διατήρηση της αφρικανικής σκόνης σε αυξημένα επίπεδα, κυρίως στην ανατολική και νότια Ελλάδα, επιβαρύνοντας την ατμόσφαιρα και περιορίζοντας κατά τόπους την ορατότητα.

Ισχυροί άνεμοι στα πελάγη

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως βορειοανατολικές διευθύνσεις, στο Ιόνιο με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 4 έως 6 μποφόρ, με ριπές που τοπικά θα αγγίζουν τα 7 έως 8 μποφόρ.

Μικρή πτώση θερμοκρασίας στα ανατολικά

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα. Συγκεκριμένα, στα ανατολικά ηπειρωτικά, το Αιγαίο και την Κρήτη θα φτάσει τους 18 με 22 βαθμούς Κελσίου, και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 23 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 23 με 24 βαθμούς, ενώ στα δυτικά ηπειρωτικά θα φτάσει τοπικά έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ, φτάνοντας στα ανατολικά έως 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας, με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Υπάρχει πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου, με ασθενείς μεταβλητούς ανέμους 2 έως 3 μποφόρ.

Πώς θα κυλήσει ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Απομακρύνεται η αφρικανική σκόνη

Σάββατο: Σταδιακή βελτίωση με τη θερμοκρασία σε παρόμοια επίπεδα

Το Σάββατο 18 Απριλίου, στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα θα επιμείνουν νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το μεσημέρι, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Από το μεσημέρι και μετά ο καιρός θα παρουσιάσει σημαντική βελτίωση, καταλήγοντας σε γενικά αίθριο.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος, ωστόσο από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα βόρεια και σταδιακά και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με αποτέλεσμα να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, ενώ στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 2 έως 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 4 έως 6 μποφόρ, με ριπές που τοπικά θα αγγίζουν τα 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή, διατηρούμενη σε παρόμοια επίπεδα με τις προηγούμενες ημέρες. Στα ανατολικά ηπειρωτικά, το Αιγαίο και την Κρήτη θα φτάσει τους 18 με 22 βαθμούς Κελσίου, και τοπικά τους 23 βαθμούς, ενώ στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 23 με 24 βαθμούς και στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικά έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Κυριακή: Ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες στα ηπειρωτικά

Την Κυριακή 19 Απριλίου, στη νησιωτική χώρα θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν διαστήματα ηλιοφάνειας, ωστόσο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, δίνοντας λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα ορεινά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα βορειοανατολικά και τις βραδινές ώρες στα δυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 έως 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 3 έως 5 μποφόρ, φτάνοντας στο Αιγαίο έως και τα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στις περισσότερες περιοχές.