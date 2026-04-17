Τραγωδία στο Νότιο Γιόρκσερ συγκλονίζει τη Βρετανία, καθώς μια γυναίκα συνελήφθη μετά τον εντοπισμό ενός επτάχρονου κοριτσιού νεκρού σε λίμνη γηπέδου γκολφ. Το παιδί είχε διαφύγει από την προσοχή της παιδοκόμου του, περνώντας μέσα από ένα κενό στην περίφραξη πάρκου.

Η 7χρονη Nyla May Bradshaw βρέθηκε νεκρή σε λίμνη στο Νότιο Γιόρκσερ το πρωί στις 30 Μαρτίου, λίγο αφότου είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη. Η μητέρα της, Hayley, είχε αφήσει τη Nyla –που βρισκόταν στο φάσμα του αυτισμού– υπό τη φροντίδα εξειδικευμένης παιδοκόμου για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (SEND). Δύο ώρες αργότερα, έλαβε μήνυμα ότι η μικρή είχε εξαφανιστεί.

Σύμφωνα με το BBC, η αστυνομία του Νότιου Γιόρκερ ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής 17 Απριλίου ότι μια γυναίκα ηλικίας 30 ετών συνελήφθη με την υποψία ανθρωποκτονίας από βαριά αμέλεια και παραμέλησης ανηλίκου. Σύμφωνα με τις αρχές, η γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, εν αναμονή περαιτέρω ερευνών.

Ο επικεφαλής επιθεωρητής Gary Magnay δήλωσε ότι, παρότι τα αρχικά στοιχεία δεν υπέδειξαν ύποπτες συνθήκες γύρω από τον θάνατο της Nyla, η αστυνομία «προχώρησε περαιτέρω την έρευνα σχετικά με τα γεγονότα που προηγήθηκαν του περιστατικού».

Η μοιραία ημέρα στο πάρκο

Κατά τη διάρκεια της ιατροδικαστικής έρευνας (inquest) αναφέρθηκε ότι την ημέρα της τραγωδίας το παιδί «μεταφέρθηκε σε πάρκο στην περιοχή Owston, στο Doncaster». Εκεί, η Nyla φέρεται να πέρασε μέσα από άνοιγμα στην περίφραξη και να κατευθύνθηκε προς κοντινή δασική περιοχή.

Η αξιωματικός του ιατροδικαστή, Jane McDonnell, τόνισε ότι ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση αναζήτησης, αφού η παιδοκόμος ειδοποίησε την αστυνομία και την οικογένεια. Αργότερα, η 7χρονη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της, μπρούμυτα, σε λίμνη του γηπέδου γκολφ Owston Hall, στο Doncaster.

Η Nyla μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Doncaster Royal Infirmary, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της στις 13:18.

Η δικαστική διαδικασία και το πένθος της οικογένειας

Η ανώτερη ιατροδικαστής Nicola Mundy διέκοψε την πλήρη εκδίκαση της υπόθεσης στο Coroner’s Court του Doncaster, ορίζοντας νέα ημερομηνία για τις 8 Δεκεμβρίου. Όπως εξήγησε, η μητέρα του παιδιού είχε αφήσει τη Nyla με μια νέα μπέιμπι σίτερ, η οποία «είχε προταθεί μέσω Facebook», καθώς η συνήθης παιδοκόμος δεν ήταν διαθέσιμη εκείνη την ημέρα.

Οι συντετριμμένοι γονείς, Hayley και Kieran Bradshaw, απέτισαν φόρο τιμής στην κόρη τους μέσω διαδικτύου. Σε ανάρτησή της στο Facebook, η μητέρα έγραψε: «Μου ραγίζει την καρδιά που το γράφω αυτό, αλλά σήμερα χάσαμε την όμορφη κόρη μας, τη Nyla May Bradshaw, μόλις 7 ετών. Ήταν όλος μας ο κόσμος, γεμάτη αγάπη, γέλιο και το πιο λαμπερό χαμόγελο που μπορούσε να φωτίσει κάθε χώρο. Έφερε τόση χαρά στη ζωή μας και στις ζωές όλων όσοι τη γνώρισαν».

Ο πατέρας της, Kieran Bradshaw, την περιέγραψε ως «την καλύτερή του φίλη» και «μια καταπληκτική κόρη», σημειώνοντας: «Ήσουν τόσο αγαπητή, Nyla, άγγιξες τις καρδιές όλων όσοι σε γνώρισαν. Δεν θα περάσει ποτέ στιγμή χωρίς να είσαι στις σκέψεις μου».