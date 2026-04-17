Βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξέτασαν αστυνομικοί της Ασφάλειας Αθηνών φαίνεται να απαλλάσσει τον 45χρονο Ιταλό από οποιαδήποτε εμπλοκή στην πτώση της γυναίκας από την Αιθιοπία, η οποία σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής (17/04).

Η γυναίκα έπεσε από παράθυρο 4ου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Κολοκοτρώνη, στο κέντρο της Αθήνας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ακαριαία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η 30χρονη βρισκόταν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον 3ο όροφο της ίδιας πολυκατοικίας, μαζί με τον 45χρονο Ιταλό τουρίστα που είχε νοικιάσει το χώρο. Οι δύο τους είχαν γνωριστεί μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής Tinder και είχαν κανονίσει συνάντηση για ερωτική συνεύρεση.

Γείτονας ανέφερε, ότι άκουσε έντονη φασαρία λίγο πριν σημειωθεί το τραγικό περιστατικό. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, ο Ιταλός δεν άνοιγε την πόρτα και τελικά μπήκαν στο διαμέρισμα με τη βοήθεια του ιδιοκτήτη, που τους έδωσε τον κωδικό εισόδου. Ο άνδρας προσήχθη και οδηγήθηκε στην Ασφάλεια για εξέταση. Τόσο εκείνος, όσο και η άτυχη γυναίκα έφεραν αμυχές, τις οποίες ο ίδιος απέδωσε στην ερωτική πράξη που είχε προηγηθεί.

Από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού από κάμερα στο κλιμακοστάσιο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, προέκυψε ότι ο Ιταλός βγήκε από το διαμέρισμα του 3ου ορόφου 4 λεπτά μετά την πτώση της γυναίκας από το παράθυρο του 4ου ορόφου. Στο σημείο εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα αίματος, ένδειξη ότι η γυναίκα τραυματίστηκε από τα τζάμια. Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο, η πτώση να οφείλεται σε δυστύχημα, πιθανόν κατά την προσπάθειά της να καταρριχηθεί από το παράθυρο του φωταγωγού.

Ο προσαχθείς υποστήριξε, ότι δεν γνωρίζει τι ακριβώς συνέβη. Όπως δήλωσε, γνωρίστηκε με την 30χρονη μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, συναντήθηκαν και, ύστερα από καβγά, την έβγαλε έξω από το διαμέρισμα και έκλεισε την πόρτα, ενώ εκείνη του ζητούσε να της ανοίξει. Αναμένεται η ενημέρωση της αρμόδιας εισαγγελέως για τα αποτελέσματα της έρευνας και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο Ιταλός αναμένεται να αφεθεί ελεύθερος.