Μια διεθνής διαιτητής ήταν στην ομάδα της ΕΛ.ΑΣ η οποία συνέλαβε τον 89χρονο άνδρα, ο οποίος άνοιξε πυρ στο κέντρο της Αθήνας, τραυματίζοντας πέντε άτομα και εισβάλλοντας σε δύο δημόσια κτίρια.

Μετά το περιστατικό, ο ηλικιωμένος αποχώρησε από την πρωτεύουσα με ταξί με κατεύθυνση την Πάτρα. Εκεί, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση εντοπισμού του και τελικά συνελήφθη μέσα σε γνωστό ξενοδοχείο κοντά στην περιοχή των παλαιών ΚΤΕΛ Αχαΐας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε ζητήσει να νοικιάσει δωμάτιο, όμως το αίτημά του δεν έγινε δεκτό και συνελήφθη στον χώρο υποδοχής.

Στην επιχείρηση συμμετείχε και η διεθνής διαιτητής Ελένη Αντωνίου, η οποία δραστηριοποιείται στην Πάτρα και ανήκει στην ΕΠΣ Αχαΐας.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η Αντωνίου αναμένεται να βρίσκεται μία ημέρα αργότερα ως διαιτητής στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ερασιτεχνών της ΕΠΣ Αχαΐας, ανάμεσα στον Ατρόμητο Πατρών και τη Θύελλα Πατρών.