Μία επιστολή-μανιφέστο με την οποία ενημέρωνε για την επίθεσγ που σχεδιάζε να πραγματοποιήσει εναντίον όλων εκείνων που κατά τη γνώμη του τον είχαν αδικήσει και με διάφορα προσκόματα δεν του έδιναν τη σύνταξη, είχε συντάξει καιρό πριν ο 89χρονος.

Στην επιστολή του αναφέρει:

Κύριοι των εφημερίδων, καλημέρα. Είναι ο Π.Κ. Γεννήθηκα στη Μεσσηνία το 1937 και πήγα στρατιώτης το 1959.

​Το 1962 πήγα στο Βερολίνο για δουλειά και σχολείο. Το 1970 ταξίδεψα και εγκαταστάθηκα στο Σικάγο. Το 2005 κατέθεσα στο Σικάγο για σύνταξη και η Αμερική μου έβγαλε σύνταξη σε δύο μήνες. Επίσης, κατέθεσα στο Σικάγο τη γερμανική κάρτα και σε έξι μήνες μου έστειλαν τη μεικτή γερμανική σύνταξη.

​Στο ίδιο γραφείο και την ίδια ώρα, μαζί με τις δύο κάρτες, κατέθεσα και το ελληνικό ΙΚΑ: το βιβλιάριο ενσήμων και το βιβλιάριο ασθενείας. Οι Αμερικανοί μου είπαν πως θα στείλουν τα χαρτιά στην Ελλάδα και εμένα μου έδωσαν δύο από τα αντίγραφα και κάποια άλλα χαρτιά. Από τότε που πήγαν στην Ελλάδα, άρχισαν τα μεγάλα προβλήματα με το ελληνικό ΙΚΑ και με τα ελληνικά δικαστήρια.

​Το ελληνικό ΙΚΑ, αυτή η επιτροπή στην πλατεία Αττικής, όταν με κάλεσε στο γραφείο, με έβρισε χυδαία και με αποκάλεσε «γενίτσαρο» που ήρθα στην Ελλάδα τους και ζητάω σύνταξη· τους έβρισα και εγώ. Και το ελληνικό ΙΚΑ, αφού έχει την πένα και η πένα έχει τη δύναμη, μου έκανε πρώτον μια πλαστογραφία και δεύτερον ένα σαμποτάζ, γράφοντας ένα γράμμα στο γερμανικό ΙΚΑ ότι δεν μου δίνουν ελληνική σύνταξη.

​ΥΓ ​Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα ελληνικά δικαστήρια και το ελληνικό ΙΚΑ μου φέρθηκαν εδώ στην Ελλάδα –όπου ήρθα και είμαι 20 χρόνια, με σύνταξη στις ΗΠΑ 2.600 δολάρια τον μήνα, επί 20 χρόνια – πάνω από μισό εκατομμύριο δολάρια– σαν αδέσποτο σκυλί του κλωτσού και του μπάτσου.

Και εγώ, το σκυλί, τώρα λύσσαξα και είμαι λυσσασμένος και θα πάω κάποια μέρα στα γραφεία και θα τους δαγκώσω, να λυσσάξουν και αυτοί.

​Ο λυσσασμένος,

Π.Κ.

Η σύλληψη στην Πάτρα

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται ο 89χρονος που άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στη Λουκάρεως, τραυματίζοντας πέντε άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 89χρονος εντοπίστηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Πάτρας, δίπλα στα ΚΤΕΛ ενώ είχε πάνω του 38άρι περίστροφο γεμάτο. Τις Αρχές ενημέρωσε ο υπάλληλος στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου, ο οποίος τον αναγνώρισε.

Η στιγμή της σύλληψης του 89χρονου κατά την οποία φαίνεται να γελάει

Όπως είπε ο επίτιμος πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, κατά τη σύλληψη διαπιστώθηκε πως ο 89χρονος έφερε ένα 38αρι περίστροφο, γεμάτο, το οποίο είχε στην εσωτερική θήκη της καμπαρτίνας του.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στην Πάτρα και στα ίχνη του διότι σε κάποια από τα σημειώματα που άφησε πίσω του, έγραφε πως σχεδίαζε να κάνει επίθεση στο Στρασβούργο, και συγκεκριμένα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Όπως αναφέρεται ο ηλικιωμένος ετοιμαζόταν να φύγει από τη χώρα με προορισμό την Ιταλία με φέρι μποτ και από εκεί σύμφωνα με πληροφορίες του Live News και του δημοσιογράφου Βασίλη Λαμπρόπουλου σχεδίαζε να ταξιδέψει στο Στρασβούργο όπου σύμφωνα με το πλάνο του θα πραγματοποιούσε επίθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλιο. Είχε απειλήσει εισαγγελέα το 2018 Όπως αναφέρεται ο 89χρονος είχε νοσηλευθεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική. Πιο συγκεκριμένα, τέλη του 2018 είχε αφήσει 2 φυσίγγια στο γραφείο εισαγγελέα, καθώς από τότε αντιμετώπιζε πρόβλημα με τα ένσημα και τη σύνταξή του. Τότε διατάχθηκε ο εγκλεισμός και του πήραν και την άδεια κυνηγετικού όπλου που μέχρι τότε κατείχε νόμιμα. «Εδώ βρίσκεται ο λόγος που έκανα ό,τι έκανα» Ο 89χρονος άνοιξε αρχικά πυρ μέσα στο κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, τραυματίζοντας έναν υπάλληλο, και στη συνέχεια διέφυγε. Λίγη ώρα αργότερα, φέρεται να κινήθηκε με ταξί προς τη Λουκάρεως, όπου στο ισόγειο του Ειρηνοδικείου πυροβόλησε ακόμη τέσσερα άτομα, δικαστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν. Η υπόθεση γίνεται ακόμη πιο σκοτεινή από το γεγονός ότι ο δράστης άφησε πίσω του τρεις φακέλους, φωνάζοντας «εδώ βρίσκεται ο λόγος που έκανα ό,τι έκανα», χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστό το περιεχόμενό τους. Παρά τη μαζική κινητοποίηση της αστυνομίας και τον αποκλεισμό περιοχών, ο 89χρονος με φερόμενα ψυχολογικά προβλήματα και παρελθόν νοσηλείας– κατάφερε να κινηθεί σε δύο διαφορετικά σημεία της Αθήνας και να εξαφανιστεί. Παράλληλα το τραυματισμένο άτομο από την επίθεση στον ΕΦΚΑ δήλωσε «Είμαι σοκαρισμένος από αυτό που συνέβη, ήρθα στη δουλειά μου και βρέθηκα πυροβολημενος στο πόδι. Ευτυχώς βρίσκομαι εκτός κινδύνου όπως με ενημέρωσαν οι γιατροί». «Μάλλον πρόκειται για τον θείο μου» – Πώς ταυτοποιήθηκε ο 89χρονος Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης ξεκίνησε το πρωί από τα Άνω Πατήσια, όπου διέμενε σε σπίτι της ανιψιάς του. Πήρε ταξί με προορισμό τον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, όπου πραγματοποίησε την πρώτη επίθεση. Αμέσως μετά, επιβιβάστηκε σε δεύτερο ταξί με κατεύθυνση τη Λουκάρεως, όπου σημειώθηκε η δεύτερη ένοπλη ενέργεια. Οι κινήσεις του καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες οδηγών ταξί. Μετά τις δύο επιθέσεις, η ανιψιά του δράστη επικοινώνησε με την αστυνομία, αναφέροντας ότι «μάλλον πρόκειται για τον θείο μου». Με βάση αυτή την πληροφορία, οι αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση του 89χρονου. Το προφίλ του δράστη Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης είναι 89 ετών, ρακοσυλλέκτης, γνωστός στις αρχές από την περιοχή του Βοτανικού, ενώ φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και να έχει νοσηλευθεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική. Ο ίδιος μένει στα Κάτω Πατήσια, ενώ η αστυνομία πήγε σπίτι του και δεν τον βρήκε, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ. Μετά την επίθεση στον ΕΦΚΑ, κατά την οποία τραυμάτισε υπάλληλο και στη συνέχεια διέφυγε, φέρεται να κινήθηκε προς τη Λουκάρεως, στο ισόγειο του Ειρηνοδικείου, όπου σύμφωνα με μαρτυρίες πυροβόλησε ακόμη τέσσερα άτομα, τα οποία είναι δικαστικοί υπάλληλοι και δεν τραυματίστηκαν. «Είχε πρόβλημα με τη σύνταξη»: Tι λένε συγγενείς του

Ο 89χρονος ζει σε πολυκατοικία στα Άνω Πατήσια. Έζησε πολλά χρόνια στον Καναδά. Δημιούργησε οικογένεια και πριν 10 χρόνια αποφάσισε να επιστρέψει μόνιμα στην Ελλάδα.

«Εδώ μένει Άνω Πατήσια. Είχαμε ‘καλημέρα, καλησπέρα’, εγώ έχω ένα κατάστημα εδώ και περνάει και τα λέγαμε εδώ. Καλόκαρδος ήταν».

Οι γείτονες που τον περιγράφουν ως καλόκαρδο και πράο, αποκαλύπτουν στο MEGA πως για χρόνια ο 89χρονος είχε διαξιφισμούς με τον ΕΦΚΑ σχετικά με τα ένσημα που έπρεπε να συμπληρώσει για να βγει στη σύνταξη.

«Είχε πρόβλημα. Ήθελε μία σύνταξη να του βγάλει γιατί πριν φύγει για μετανάστης είχε δουλέψει, είχε ένσημα και είχε δικαστικό αγώνα με τον ΕΦΚΑ. Ήταν εργαζόμενος μετανάστης. Πριν φύγει είχε ένσημα, είχε ΙΚΑ. Πόσα χρόνια δεν ξέρω και διεκδικούσε από εδώ να πάρει σύνταξη και δεν είχε δικαιωθεί».

Η οικογένειά του, σύμφωνα με πληροφορίες του «Live News», βρίσκεται στον Καναδά και οι μόνοι συγγενείς που είχε στην Ελλάδα είναι τα παιδιά της αδελφής του τα οποία τον επισκέπτονταν.

«Ένας ήρεμος άνθρωπος»

«Ένας άνθρωπος ήρεμος. Ερχόταν εδώ, ζούσε αρμονικά, κανένα πρόβλημα. Μία χαρά επικοινωνιακός. Έβγαινε στον καφενέ του τον καφέ του, συζήταγε με δύο ανθρώπους την παρέα του. Ένας άνθρωπος ήρεμος. Βοηθούσε. Ήταν ένας άνθρωπος που κάποια στιγμή είχε κάνει και δωρεά στο Δημοτικό Σχολείο Χανδρινού», λένε συγγενείς του.

«Πέσαμε από τα σύννεφα»

«Το μάθαμε κι εμείς και πέσαμε από τα σύννεφα. Ο άνθρωπος αυτός ήταν πολλά χρόνια στο εξωτερικό, παντρεμένος με μία κοπελίτσα από τη Γιάφα, χρόνια πολλά. Είναι μεγάλος άνθρωπος. Έχει μία κόρη. Πολλά λεφτά στο εξωτερικό. Έχουν χωρίσει. Ήταν εδώ. Έχει κάποιο σπίτι στην Αθήνα. Έχει ένα σπιτάκι εδώ στο χωριό. Πέσαμε από τα σύννεφα, και που μάθαμε ότι είχε νοσηλευτεί το ’18. Εδώ στο χωριό δεν είχε δώσει το δικαίωμα καθόλου. Μίλαγε, ευγενικός. Δεν είχε ενοχλήσει άνθρωπο».

«Έχασε αρκετό αίμα» – Τι λέει η αδερφή ενός εκ των τραυματιών

Η αδελφή του πρώτου τραυματία μίλησε στο «Live News» λίγο αφότου πληροφορήθηκε πως ο αδελφός της δέχτηκε σκάγια από καραμπίνα μέσα στον χώρο εργασίας του.

«Δεν μπορούσε να μιλήσει πάρα πολύ. Ήταν κι όλοι οι γιατροί από πάνω του. Έμαθα από συνάδελφό του ότι καθόταν στο γραφείο του, από το ταμείο που ο φερόμενος ως δράστης προφανώς έβαλε την καραμπίνα, πυροβόλησε και προφανώς μάλλον εξοστρακίστηκαν τα σκάγια και τον πέτυχαν στο πόδι. Γιατί ο μπροστινός υπάλληλος που καθόταν στο ταμείο πρόλαβε και έκανε στο πλάι».

Από τύχη ζει ο αδελφός μου, λέει:

«Αυτό έγινε. Έχασε αρκετό αίμα, αλλά ήταν ένας συνάδελφός του που άμεσα παρενέβη και του έδεσε το πόδι από το γόνατο και κάτω για να σταματήσει τη ροή».

Ειρωνεία πως ο 89χρονος που φέρεται να είχε αντιδικία με τον ΕΦΚΑ για τη σύνταξή του, πυροβόλησε τον υπάλληλο που μετρούσε αντίστροφα για τη δική του σύνταξη.

«Εργάζεται εκεί από τον Σεπτέμβρη. Είναι αυτά τα προγράμματα τα επιδοτούμενα για την ηλικία κάτω των 60. Είναι με μία σύμβαση δύο ετών, είναι μέσω ΟΑΕΔ. Ουσιαστικά είναι σαν εποχιακός».

«Είναι καλά στην υγεία του, δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο», λέει η ίδια.