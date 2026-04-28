Τέλος στο θρίλερ με τον 89χρονο που σκόρπισε τρόμο στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και το Πρωτοδικείο Αθηνών, δόθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (28/4).

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις αρχές στο κεντρικό ξενοδοχείο της Πάτρας, κοντά στα ΚΤΕΛ, έχοντας μάλιστα στην κατοχή του ένα γεμάτο περίστροφο 38 χιλιοστών.

Οι αποκαλύψεις που έρχονται στο φως μετά τη σύλληψή του, μέσα από την εκπομπή «Live News», στο MEGA προκαλούν σοκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 89χρονος είχε σχεδιάσει τη διαφυγή του στο εξωτερικό μέσω πλοίου από το λιμάνι της Πάτρας με προορισμό την Ιταλία.

Τελικός του στόχος φαίνεται πως ήταν το Στρασβούργο, καθώς φέρεται να ετοίμαζε επίθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θεωρώντας πως εκεί θα έδινε τη δική του «απάντηση» για την αδικία που ένιωθε ότι υφίστατο.

Η στιγμή της σύλληψης του 89χρονου

Το Live News παρουσίασε φωτογραφία από τη στιγμή της σύλληψης του 89χρονου. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως ο 89χρονος συνελήφθη έξω από το ξενοδοχείο σε κεντρικό σημείο της Πάτρας.

To 38άρι περίστροφο που βρέθηκε στην κατοχή του