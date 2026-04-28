Στη συνέντευξη Τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο νομικός Ζαχαρίας Κεσσές μίλησε για την πιθανότητα επιπλέον μηνύσεων για την υπόθεση του Predator – από πρόσωπα που παρακολουθούνταν και δεν είχαν βγει μπροστά. Οταν ρωτήθηκε αν κάποιος ήταν πολιτικός, δεν απάντησε. «Ασφαλέστερα όμως μπορώ να σας πω ότι την Παρασκευή η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ενημερώθηκε για το ποια είναι αυτά τα πρόσωπα. Αρα, τις συνδέσεις μπορείτε να τις κάνετε εσείς». Υπάρχει πρόσωπο που μπήκε στο μυαλό όσων τον άκουσαν, που θα μπορούσε να τινάξει όλη την υπόθεση στον αέρα; Υπάρχει. Και είναι το πιο «τζούσι» απ’ όλα – γιατί έχει μια βαριά ιδιότητα «πρώην».

Φωτοτυπίες

Αλλη μια ενδιαφέρουσα ιστορία ακούστηκε από τον Χρήστο Κακλαμάνη, αυτή που αφορά τον Χρήστο Σπίρτζη. Οπως είπε ο τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, ο πρώην υπουργός προσκόμισε στο δικαστήριο εκτυπώσεις από email που υπήρχαν στο κινητό του και τα οποία αφορούσαν ευαίσθητες κρατικές υποθέσεις και θα μπορούσαν να στοιχειοθετήσουν την κατηγορία περί κατασκοπείας. «Ερχεται ο κύριος Τζαβέλλας στη διάταξή του και λέει ότι δεν πείθεται από αυτά που είπε ενόρκως ο κύριος Σπίρτζης (…) διότι μπορεί αυτά να τα έχει εκτυπώσει από τον υπολογιστή του», σχολίασε ο Κακλαμάνης. Ενας πρώην υπουργός, άρα, κατηγορήθηκε εμμέσως, με τεχνολογικά ερασιτεχνικό τρόπο, πως δεν είπε την αλήθεια στο δικαστήριο, με σκοπό να παραπλανήσει τη Δικαιοσύνη.

«Μαζί»

Η λέξη «Μαζί» εμφανίζεται όλο και πιο συχνά στο τσιπρικό στρατόπεδο, κάνοντας το κεντρικό της ντεμπούτο σε πρωταγωνιστικό ρόλο στο βίντεο για την αντίστροφη μέτρηση της νέας ιστοσελίδας του Ινστιτούτου του πρώην πρωθυπουργού. Μπορεί να μην σημαίνει τίποτα, μπορεί όμως να είναι ενδεικτικό μιας καμπάνιας που στήνεται. Στη δεύτερη περίπτωση, περιμένω να ακούσω τα πασοκικά σχόλια, καθώς το #mazi είναι, στο πασοκικό σύμπαν, άρρηκτα συνδεδεμένο με τον Νίκο Ανδρουλάκη σε κάθε προσωπική του καμπάνια, τουλάχιστον από το 2017 και μετά. Και, εννοείται, οι εσωκομματικοί αντίπαλοι το χρησιμοποιούν με φειδώ, γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο.

Ντουμπρόβνικ

Ενα γρήγορο ταξίδι στην Κροατία, ως καλεσμένος του πρωθυπουργού της χώρας Αντρέι Πλένκοβιτς περιμένει σήμερα και αύριο τον Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μεταβαίνει στο Ντουμπρόβνικ, προκειμένου να συμμετάσχει στην 11η Σύνοδο Κορυφής και το Επιχειρηματικό Φόρουμ της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών. Μαζί του στην αποστολή, σύμφωνα με πληροφορίες, θα βρίσκεται και ο πρώην υπουργός Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, ο οποίος ανέλαβε πρόσφατα άμισθος σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας για θέματα εξωτερικής πολιτικής – σιγά σιγά, ο Τασούλας αρχίζει να δημιουργεί τον δικό του τρόπο παρέμβασης, συμπληρώνοντας το παζλ με πρόσωπα της εμπιστοσύνης του. Η επόμενη στάση του Τασούλα είναι το Ερεβάν, στην Αρμενία.

Απορία

Τι όντως κρίνει τον χρόνο ίδρυσης του κόμματος Τσίπρα;