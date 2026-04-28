Η Βιολάντα διέψευσε με επίσημη ανακοίνωσή της τα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι έχει υπάρξει συμφωνία εξαγοράς από την αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει ότι: «Οι αναφορές περί εξαγοράς της Βιολάντα είναι αναληθείς» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση καταλήγει τονίζοντας ότι το: «Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Βιολάντα παραμένει αμετάβλητο! Η ευθύνη για την ακρίβεια των δημοσιευμάτων είναι αυτονόητη, ιδίως όταν αφορά επιχειρήσεις, εργαζομένους και συνεργάτες. Η Βιολάντα είναι και παραμένει ελληνική εταιρεία, με έδρα τη Θεσσαλία, με σταθερή διοίκηση, δομή και στρατηγική. Η πορεία της Βιολάντα είναι ξεκάθαρη και συνεχίζεται απερίσπαστα».