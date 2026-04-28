Κατά 1% αυξήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη, αγγίζοντας τα 110 δολάρια και επεκτείνοντας την άνοδο από την προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φαίνονται να έχουν βαλτώσει, με το Ορμούζ να παραμένει ως επί το πλείστον κλειστό, κρατώντας τις ενεργειακές προμήθειες από την βασική περιοχή παραγωγής της Μέσης Ανατολής μακριά από την εμβέλεια των παγκόσμιων αγοραστών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είναι δυσαρεστημένος με την τελευταία ιρανική πρόταση που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος τη Δευτέρα.

Ιρανικές πηγές αποκάλυψαν τη Δευτέρα ότι η πρόταση της πετρέλαιοαπέφυγε να συμπεριλάβει το πυρηνικό της πρόγραμμα μέχρι να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να επιλυθούν οι ναυτιλιακές διαφορές στον Κόλπο, αναφέρει το πρακτορείο Reuters.

Η δυσαρέσκεια του Τραμπ με την ιρανική προσφορά διατηρεί το αδιέξοδο, με το Ιράν να κλείνει τις ροές πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, το οποίο συνήθως μεταφέρει προμήθεια ίση με περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου και φυσικού αερίου, και τις ΗΠΑ να διατηρούν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent για τον Ιούνιο αυξήθηκαν κατά 1,41 δολάρια ή 1,3% στα 109,64 δολάρια το βαρέλι στις 06:00 ώρα Ελλάδος, μετά από άνοδο 2,8% στην προηγούμενη συνεδρίαση, στο υψηλότερο κλείσιμο από τις 7 Απριλίου.

Το αμερικανικό αργό για τον Ιούνιο αυξήθηκε κατά 1,27 δολάρια ή 1,3% στα 97,64 δολάρια το βαρέλι, μετά από άνοδο 2,1% στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Το διπλωματικό αδιέξοδο δεν προμηνύει πτώση για το πετρέλαιο

Ένας προηγούμενος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν κατέρρευσε την περασμένη εβδομάδα μετά από αποτυχημένες άμεσες συνομιλίες.

«Οι συνομιλίες για την “ειρήνη” εξακολουθούν να φαίνονται σε μεγάλο βαθμό επιφανειακές και δεν έχουν συγκεκριμένα στοιχεία αποκλιμάκωσης. Παρά τη ρητορική, η κίνηση των πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμένει περιορισμένη και αυτή η παρατεταμένη διακοπή είναι που διατηρεί τα ασφάλιστρα κινδύνου πετρελαίου υψηλά», δήλωσε στο Reuters η ανώτερη αναλύτρια αγοράς της Phillip Nova, Πριγιάνκα Σατσντέβα.

«Βραχυπρόθεσμα, οι αγορές πετρελαίου επικεντρώνονται λιγότερο στη μακροοικονομική ζήτηση και περισσότερο στο διπλωματικό αδιέξοδο. Μέχρι η διπλωματία να μεταφραστεί σε πραγματικές ροές βαρελιών, όχι απλώς σε δηλώσεις, οι αγορές πετρελαίου θα παραμείνουν ασταθείς με ανοδική τάση μέχρι τον Μάιο», πρόσθεσε.

Τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων αποκάλυψαν σημαντικές διαταραχές στην περιοχή, με έξι ιρανικά πετρελαιοφόρα να αναγκάζονται να επιστρέψουν λόγω του αποκλεισμού των ΗΠΑ. Ωστόσο, ένα δεξαμενόπλοιο υγροποιημένου φυσικού αερίου που διαχειρίζεται η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου Abu Dhabi των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ και φαίνεται να βρίσκεται κοντά στην Ινδία, σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων τη Δευτέρα.

Πριν από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, ο οποίος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, μεταξύ 125 και 140 πλοίων διέσχιζαν το στενό καθημερινά. Η αγορά προσβλέπει επίσης σε ιδιωτικά και κυβερνητικά δεδομένα αποθεμάτων των ΗΠΑ για αργότερα αυτή την εβδομάδα. Αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters αναμένουν ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ θα έχουν αυξηθεί κατά 300.000 βαρέλια την τελευταία εβδομάδα, με επίσημα στοιχεία από την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ να αναμένονται να δημοσιευτούν την Τετάρτη.