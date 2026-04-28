Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται απίθανο να αποδεχθεί την τελευταία πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Η πρόταση της Τεχεράνης προβλέπει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, αφήνοντας ωστόσο για μεταγενέστερες διαπραγματεύσεις τα ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο Τραμπ εξέφρασε τη θέση του αυτή τη Δευτέρα, σε συνάντηση με κορυφαίους αξιωματούχους εθνικής ασφάλειας, όπου συζητήθηκε η κατάσταση στο Ιράν. Ένα από τα πρόσωπα που γνωρίζουν τη συζήτηση ανέφερε ότι η πρόταση, η οποία διαβιβάστηκε στην Ουάσιγκτον τις τελευταίες ημέρες, δεν φαίνεται να έχει πιθανότητες αποδοχής.

Η επαναλειτουργία των Στενών χωρίς να επιλυθούν τα ζητήματα του εμπλουτισμού ουρανίου και του αποθέματος σχεδόν στρατιωτικού βαθμού, θα μπορούσε, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, να αφαιρέσει σημαντικό διαπραγματευτικό πλεονέκτημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, η παρατεταμένη διακοπή της ναυσιπλοΐας διατηρεί υψηλές τις τιμές της ενέργειας και έχει προκαλέσει άνοδο στο κόστος καυσίμων στις ΗΠΑ.

Δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί ποια θα είναι τα επόμενα βήματα του Τραμπ. Αμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχία για τις εσωτερικές διαιρέσεις στο ιρανικό καθεστώς, δηλώνοντας αβέβαιοι για το ποιος λαμβάνει τελικά τις αποφάσεις σχετικά με μια ενδεχόμενη συμφωνία.

Διπλωματικές κινήσεις και αντιδράσεις

Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί είχε παραδώσει στο Πακιστάν κατάλογο με “κόκκινες γραμμές” προς διαβίβαση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι έλαβε μήνυμα από τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως μετά την ανακοίνωση της διαδοχής του. Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν στη Ρωσία, όπου συζήτησαν για την πορεία του πολέμου.

Από την πλευρά του, ο Γερμανός ηγέτης Φρίντριχ Μερτς υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες “ταπεινώνονται” από το Ιράν, επικρίνοντας τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να απεμπλακεί από τη σύγκρουση.

Η στάση του Λευκού Οίκου

Παρά τη σκληρή ρητορική, ο Τραμπ έχει εκφράσει δημόσια σκεπτικισμό για το ενδεχόμενο επανέναρξης των αμερικανικών βομβαρδισμών, οι οποίοι έχουν ανασταλεί μετά την παράταση της εκεχειρίας την περασμένη εβδομάδα. Ο Λευκός Οίκος απέφυγε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες των διαπραγματεύσεων.

«Αυτές είναι ευαίσθητες διπλωματικές συνομιλίες και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα διαπραγματευτούν μέσω του Τύπου. Όπως έχει πει ο Πρόεδρος, οι Ηνωμένες Πολιτείες κρατούν τα χαρτιά και θα συνάψουν μόνο μια συμφωνία που θα θέτει τον αμερικανικό λαό πρώτο, χωρίς ποτέ να επιτρέψουν στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», ανέφερε σε δήλωσή της στο CNN η βοηθός γραμματέας Τύπου Ολίβια Γουέιλς.

Με πληροφορίες από CNN