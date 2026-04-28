Σημαντικά στοιχεία για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά φέρνουν στο φως οι τοξικολογικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν στο αίμα της. Οι ειδικοί του εργαστηρίου εντόπισαν συνδυασμό ουσιών, γεγονός που αποκαλύπτει την πολυπλοκότητα των συνθηκών γύρω από τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά.

Η νεαρή γυναίκα, που κατέληξε στο νοσοκομείο του νησιού, φαίνεται πως είχε κάνει χρήση όχι μόνο κοκαΐνης αλλά και κάνναβης, ενώ ανιχνεύτηκε και μικρή ποσότητα αλκοόλ. Οι γονείς της υποστηρίζουν ότι οι κατηγορούμενοι «πότισαν» τη Μυρτώ με σκοπό να την εκμεταλλευτούν σεξουαλικά.

Αντίθετα, η πλευρά των κατηγορουμένων υποστηρίζει ότι η 19χρονη ήταν εκείνη που ζήτησε και προμηθεύτηκε τα ναρκωτικά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ουσίες αυτές πιθανότατα είχαν ληφθεί την ίδια ημέρα, κάτι που διερευνάται από τις Αρχές.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένουν ακόμη τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων, προκειμένου να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα για τα αίτια θανάτου της 19χρονης και να αποσαφηνιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί τρία άτομα, έπειτα από απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, καθώς κατηγορούνται ότι εγκατέλειψαν τη Μυρτώ χωρίς να της προσφέρουν βοήθεια.

Σε βάρος τους —του 23χρονου συντρόφου της, ενός 26χρονου αρσιβαρίστα και ενός 22χρονου αλβανικής καταγωγής— ασκήθηκε ποινική δίωξη, η οποία αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία με πρόθεση δια παραλείψεως, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Ποινικού Κώδικα.