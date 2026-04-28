Το σουβλάκι, το πιο αγαπημένο φαγητό των Ελλήνων, φαίνεται πως μετατρέπεται πλέον σε είδος πολυτελείας.

Με την τιμή του τυλιχτού να αγγίζει ή και να ξεπερνά τα 5 ευρώ, ένα γεύμα για μια τετραμελή οικογένεια μπορεί να κοστίσει πάνω από 40 ευρώ. Το άλλοτε φθηνό και γρήγορο φαγητό γίνεται ολοένα και πιο απλησίαστο, ενώ σύμφωνα με τους επαγγελματίες του κλάδου, αναμένονται νέες αυξήσεις.

Οι εποχές που το τυλιχτό κόστιζε περίπου 2,50 ευρώ ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Το fast food που αποτελούσε σταθερή επιλογή για πολλούς, βλέπει την τιμή του να ανεβαίνει συνεχώς, προκαλώντας αντιδράσεις στους καταναλωτές αλλά και ανησυχία στους επαγγελματίες της εστίασης.

Η αύξηση στις πρώτες ύλες, όπως το κρέας, τα έλαια και τα λαχανικά, σε συνδυασμό με τα υψηλά λειτουργικά έξοδα των καταστημάτων, οδηγούν σε νέες ανατιμήσεις. Οι προμηθευτές και οι ιδιοκτήτες ψητοπωλείων προειδοποιούν πως η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί, με την τιμή του σουβλακιού να σκαρφαλώνει ακόμη περισσότερο.

Ξεπέρασε τα 5 ευρώ στην Αθήνα – Έως και 7 ευρώ στη Σαντορίνη

Σε αρκετά ψητοπωλεία της Αθήνας, η τιμή του τυλιχτού έχει ήδη ξεπεράσει τα 5 ευρώ, ενώ σε τουριστικές περιοχές, όπως η Σαντορίνη, μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 7 ευρώ. Οι επαγγελματίες του χώρου δηλώνουν πως προσπαθούν να συγκρατήσουν τις τιμές, ωστόσο το αυξημένο κόστος καθιστά τη σταθερότητα δύσκολη υπόθεση.