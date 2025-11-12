Πιο ακριβό και από το χαβιάρι γίνεται μέρα με τη μέρα το μοσχαρίσιο κρέας.

Καθώς η τιμή του ξεκινά από τα 17 ευρή και οδεύει ακάθεκτη προς τα 24, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι δεν είναι σε θέση να προμηθεύονται έστω ένα κιλό για το οικογενειακό τραπέζι, πάνω από μία φορά το μήνα.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι αποχώρησαν από την Αθήνα με σκληρές προειδοποιήσεις για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, κάνοντας λόγο για τιμές «χρυσού» στο μοσχάρι.

Διαμαρτυρήθηκαν για τις καθυστερημένες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και την αδυναμία αντιμετώπισης της ευλογιάς στα ζώα, προειδοποιώντας ότι η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 22 ή 24 ευρώ το κιλό.

«Μία φορά τον μήνα…»

«Όταν έρχονται παιδιά στο σπίτι και χρειάζεται το μοσχαράκι, μία φορά τον μήνα. Είναι πολύ ακριβό», αναφέρει καταναλωτής, περιγράφοντας τη νέα πραγματικότητα για πολλά νοικοκυριά.

Το μοσχαρίσιο κρέας έχει μετατραπεί πλέον σε είδος πολυτελείας, που καταναλώνεται σπάνια. Μέσα σε μόλις 14 μήνες, η τιμή του βοδινού αυξήθηκε κατά περίπου 40%.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, το κιλό κόστιζε 13 ευρώ, ενώ τον Νοέμβριο εκτοξεύτηκε στα 18 ευρώ – πριν καν ξεκινήσει η αυξημένη ζήτηση των εορτών.

«Γύρω στα 18 ευρώ και πιστεύω ότι δεν θα σταματήσει εκεί, θα έχει άνοδο γιατί υπάρχει μεγάλη έλλειψη, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη», δηλώνει ο Γιώργος Παπαγιαννόπουλος, ιδιοκτήτης κρεοπωλείου.

Ανατιμήσεις και στο σουβλάκι

Η άνοδος στις τιμές των κρεάτων έχει συμπαρασύρει και το παραδοσιακό σουβλάκι. Από 1,30 ευρώ που κόστιζε το καλαμάκι, πλέον πωλείται περίπου 2,5 ευρώ.

Μετά από τέσσερα χρόνια συνεχών ανατιμήσεων, οι αυξημένες τιμές στα γαλακτοκομικά και τα βασικά τρόφιμα πιέζουν ακόμη περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Τα μηνύματα από την αγορά τροφίμων είναι ανησυχητικά, καθώς ο οικονομικός κουμπαράς του ελληνικού νοικοκυριού έχει σχεδόν αδειάσει.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την περίοδο 2022–2025, οι αυξήσεις στα βασικά είδη διατροφής έχουν ως εξής:

– Ψωμί: +25,6%

– Κρέας: +38,3%

– Ψάρια: +21,8%

– Γαλακτοκομικά: +32,5%

– Σοκολάτες: +39,8%

– Καφές: +36,2%

– Λάδι: +23,8%

Το εθνικό μας street food, το σουβλάκι, που κάποτε ήταν το φθηνό γρήγορο γεύμα για κάθε στιγμή της ημέρας, πλέον φτάνει σε τιμές που σοκάρουν.

Στην καρδιά της Αθήνας ένα τυλιχτό ξεπερνά πλέον τα 5 ευρώ, ενώ σε άλλες μεγάλες πόλεις οι τιμές κινούνται κοντά στα 4 ευρώ. Συγκεκριμένα, 3,50 ευρώ στη Θεσσαλονίκη και 3,60 ευρώ στη Λάρισα. Η καθημερινή απόλαυση ενός γύρου ή μιας μερίδας σουβλάκι κοτόπουλο ή χοιρινού φαίνεται να γίνεται πολυτέλεια για πολλές οικογένειες.

Οι λόγοι για τις αυξήσεις δεν κρύβονται.

Τα κρέατα έχουν ακριβύνει δραματικά με το μοσχάρι και το αρνί να σημειώνουν +100% στις τιμές, ενώ και τα λειτουργικά έξοδα των καταστημάτων συνεχώς ανεβαίνουν λόγω προσωπικού, ενσήμων, ρεύματος και γκαζιού.

«Δεν υπάρχει τίποτα φθηνό πλέον», λέει ο Σπύρος Μπαϊρακτάρης ιδιοκτήτης της γνωστής ταβέρνας στο Μοναστηράκι, συνοψίζοντας με ένα απλό αλλά βαρύ νόημα την κατάσταση στην αγορά.

Στις γειτονιές, το τυλιχτό ξεκινά από 3,30-3,70 ευρώ, αλλά σε κεντρικά σημεία φτάνει τα 4,90 και μπορεί να αγγίξει ακόμα και 5,20 ευρώ. Στο Ηράκλειο Κρήτης, μια οικογένεια που θέλει να απολαύσει γύρο ή κοτόπουλο σε πίτα χρειάζεται σχεδόν… μικρό μισθό για να τα βγάλει πέρα.

Οι καταστηματάρχες προειδοποιούν ότι τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμα.

Ο Ανδρέας Ανδριανάκης, αντιπρόεδρος ψητοπωλών Αττικής, εξηγεί ότι οι καταναλωτές πλέον σκέφτονται διπλά πριν αγοράσουν ακόμα και ένα τυλιχτό, με τον φόβο ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν. Και ενώ το σουβλάκι ανέκαθεν ήταν «προσιτή απόλαυση», το σήμερα δείχνει ότι ακόμα και η καθημερινή συνήθεια μπορεί να γίνει δύσκολη επιλογή.

