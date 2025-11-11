Ενοίκια και τιμές κρέατος ανέβασαν στο 2% τον πληθωρισμό τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα τρόφιμα οδήγησαν την ανοδική πορεία του πληθωρισμού καθώς οι πέντε μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις τιμών σημειώθηκαν στα προϊόντα σοκολάτας με άνοδο 21,1%, στον καφέ με αύξηση 19,3%, στα κρέατα με 10,6%, στα φρούτα με 9,1% και στα ενοίκια κατοικιών με 8,9%.

Αντίθετα, οι μεγαλύτερες μειώσεις αφορούσαν κυρίως στο ελαιόλαδο και στα ενεργειακά προϊόντα.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ (Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας), Σταύρος Καφούνης μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA».

«Με εξαίρεση τα προϊόντα του κακάο, βλέπουμε ότι εξορθολογίζονται τα πράγματα και επανερχόμαστε σε μια κανονικότητα. Σημασία έχει ότι παραμένουν πρόβλημα τα μισθώματα. Επίκειται μα δική μας παρέμβαση για τα μισθώματα για τις επιχειρήσεις γιατί αρκετές φορές είναι «θηλιά» για την λειτουργία τους. αναφορικά με την κατανάλωση, οι τζίροι είναι στάσιμοι το πρώτο εξάμηνο ενώ τα λειτουργικά έξοδα αυξάνονται», υπογράμμισε.

Για τις ασιατικές πλατφόρμες που έχουν κάνει την εμφάνισή τους:

«Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που οι τζίροι των καταστημάτων του εμπορίου στο σύνολό τους στην Ελλάδα είναι στάσιμο, είναι ότι έχουμε πολύ μεγάλες εκροές στις ασιατικές πλατφόρμες και κατ΄ εμέ είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και θα αντιμετωπίσουμε ως ευρωπαϊκό εμπόριο. Μιλάμε για ένα παραλογισμό τον οποίο επιτρέπει δυστυχώς η Ευρώπη, επιτρέποντας να μπαίνουν στα σπίτια μας είδη χωρίς να πληρώσουμε δασμούς. Η Αμερική έκλεισε την πόρτα σε αυτές τις πλατφόρμες, κατήργησε το de minimis εν μία νυκτί. Δηλαδή το «κατήργησε» εννοούμε ότι δεν επιτρέπεται να μπει προϊόν χωρίς δασμό. Δεν λέμε να κλείσει το εμπόριο, αλλά να ισχύσουν οι κανόνες και γι΄αυτούς. Όταν έκανε αυτό ο Τραμπ ουσιαστικά έστρεψε 1,5 δις ευρώ διαφήμισης προς την Ευρώπη», τόνισε ο κ. Καφούνης.