Ο καφές στο χέρι, που τα τελευταία χρόνια έγινε συνήθεια για εκατομμύρια Έλληνες, εξελίσσεται πλέον σε σημαντικό έξοδο της καθημερινότητας. Η αύξηση στις διεθνείς τιμές και οι ανατιμήσεις στην εσωτερική αγορά πιέζουν τα νοικοκυριά, ενώ οι προβλέψεις για το επόμενο διάστημα δεν είναι αισιόδοξες.

Τιμές καφέ ανάλογα με το σημείο

  • Take away / delivery: 2,20 – 2,70 €

  • Καφετέρια (σερβιριζόμενος): 4,50 – 6 €

  • Στην παραλία: 4 – 7 €

Ο «καφές στο χέρι» παραμένει η πιο οικονομική επιλογή, όμως η διαφορά με τον σερβιριζόμενο μικραίνει, ειδικά σε τουριστικές περιοχές και παραθαλάσσια μαγαζιά.

Ο καφές του σπιτιού δεν είναι πια… φθηνός

Ακόμη και ο καφές που φτιάχνουμε στο σπίτι έχει επιβαρυνθεί σημαντικά. Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, τον Ιούλιο οι αυξήσεις στην κατηγορία «είδη πρωινού και ροφήματα» έφτασαν το 8,4%, ενώ η διεθνής τιμή του καφέ έχει ανέβει κατά 25%.

Στα ράφια των σούπερ μάρκετ οι τιμές προκαλούν πονοκέφαλο:

  • Ελληνικός: 20 – 26,55 €/κιλό

  • Στιγμιαίος: 46 – 71 €/κιλό

  • Φίλτρου: 25 – 29,90 €/κιλό

Δυσοίωνες προβλέψεις για τον χειμώνα

Η μείωση της παγκόσμιας παραγωγής σε συνδυασμό με τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση αναμένεται να πιέσουν τις τιμές ακόμα υψηλότερα. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το φθινόπωρο και ο χειμώνας θα φέρουν νέες ανατιμήσεις, μετατρέποντας τον καφέ –ένα από τα πιο δημοφιλή καθημερινά προϊόντα– σε είδος πολυτελείας.

Τελευταία Νέα