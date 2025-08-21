Ο καφές στο χέρι, που τα τελευταία χρόνια έγινε συνήθεια για εκατομμύρια Έλληνες, εξελίσσεται πλέον σε σημαντικό έξοδο της καθημερινότητας. Η αύξηση στις διεθνείς τιμές και οι ανατιμήσεις στην εσωτερική αγορά πιέζουν τα νοικοκυριά, ενώ οι προβλέψεις για το επόμενο διάστημα δεν είναι αισιόδοξες.

Τιμές καφέ ανάλογα με το σημείο

Take away / delivery: 2,20 – 2,70 €

Καφετέρια (σερβιριζόμενος): 4,50 – 6 €

Στην παραλία: 4 – 7 €

Ο «καφές στο χέρι» παραμένει η πιο οικονομική επιλογή, όμως η διαφορά με τον σερβιριζόμενο μικραίνει, ειδικά σε τουριστικές περιοχές και παραθαλάσσια μαγαζιά.

Ο καφές του σπιτιού δεν είναι πια… φθηνός

Ακόμη και ο καφές που φτιάχνουμε στο σπίτι έχει επιβαρυνθεί σημαντικά. Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, τον Ιούλιο οι αυξήσεις στην κατηγορία «είδη πρωινού και ροφήματα» έφτασαν το 8,4%, ενώ η διεθνής τιμή του καφέ έχει ανέβει κατά 25%.

Στα ράφια των σούπερ μάρκετ οι τιμές προκαλούν πονοκέφαλο:

Ελληνικός: 20 – 26,55 €/κιλό

Στιγμιαίος: 46 – 71 €/κιλό

Φίλτρου: 25 – 29,90 €/κιλό

Δυσοίωνες προβλέψεις για τον χειμώνα

Η μείωση της παγκόσμιας παραγωγής σε συνδυασμό με τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση αναμένεται να πιέσουν τις τιμές ακόμα υψηλότερα. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το φθινόπωρο και ο χειμώνας θα φέρουν νέες ανατιμήσεις, μετατρέποντας τον καφέ –ένα από τα πιο δημοφιλή καθημερινά προϊόντα– σε είδος πολυτελείας.