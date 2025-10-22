Σε υψηλά επίπεδα αναμένεται να παραμείνουν οι τιμές στο μοσχαρίσιο κρέας, οι οποίες πιέζονται τόσο από τις εισαγωγές όσο και από τη μείωση του ζωικού κεφαλαίου, μετατρέποντάς το για τους καταναλωτές σε είδος πολυτελείας. Την ίδια στιγμή, η αβεβαιότητα του κλάδου για την επόμενη ημέρα εντείνεται.

Η Ελλάδα εξαρτάται σχεδόν ολοκληρωτικά από τις εισαγωγές για να καλύψει τη ζήτηση σε βόειο κρέας, καθώς η εγχώρια παραγωγή περιορίζεται μόλις στο 10% με 20% της συνολικής κατανάλωσης. Με μια τόσο μικρή εγχώρια παραγωγή, η Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε εξωτερικές τιμές, διακυμάνσεις κόστους και εξαρτήσεις από άλλες χώρες.

Υπολογίζεται ότι το 80% – 90% της εγχώριας κατανάλωσης προέρχεται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Γαλλία, η Ολλανδία, η Πολωνία και η Γερμανία, ενώ σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, το 2024, η χώρα μας εισήγαγε κρέας αξίας 1,8 δισ. ευρώ (αύξηση κατά 7,13% σε σχέση με το 2023). Χαρακτηριστικό είναι μάλιστα, ότι από το 2021 έως το 2024, η αξία εισαγωγών κρέατος και προϊόντων κρέατος είναι αυξημένη κατά 56%.

Η αυξανόμενη εξάρτηση από τις εισαγωγές καθιστά την ελληνική αγορά ευάλωτη στις διεθνείς διακυμάνσεις τιμών. Ήδη, η μέση λιανική τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος, σύμφωνα και με τα τελευταία στοιχεία του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) για τον Σεπτέμβριου του 2025, φτάνει τα 16,7 ευρώ/κιλό, πιέζοντας τα νοικοκυριά και μειώνοντας τη ζήτηση.

Η εικόνα σε 9 χώρες

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) για τον Σεπτέμβριου του 2025, στην οποία καταγράφεται και η σημαντική επίδραση του ΦΠΑ στις τελικές τιμές.

Σύμφωνα με αυτή η Ελλάδα καταγράφει μία από τις χαμηλότερες τιμές ανάμεσα σε 9 χώρες, έχοντας όμως τον υψηλότερο ΦΠΑ, καθώς είναι η μόνη χώρα μαζί με τη Ρουμανία η οποία έχει το μοσχάρι στον μεσαίο συντελεστή ΦΠΑ και όχι στον χαμηλό.

Χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τα στοιχεία φαίνεται να καταγράφουν η Ρουμανία και η Πορτογαλία. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία στην Ελλάδα η μέση τιμή φτάνει στα 16,7 ευρώ/κιλό, στη Ρουμανία στα 14,32 ευρώ κιλό και στην Πορτογαλία στα 14,24 ευρώ/κιλό.

Στον αντίποδα οι υψηλότερες τιμές καταγράφονται στη Γαλλία η οποία φτάνει στα 22,57 ευρώ/κιλό.

Συρρίκνωση της παραγωγής

Με την παραγωγή στην Ελλάδα να συρρικνώνεται η εξάρτηση από τις εισαγωγές επιτείνεται, ενώ οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται αντιμέτωποι με αυστηρότερες απαιτήσεις και χωρίς επαρκή στήριξη, καθώς οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την «πράσινη μετάβαση» και τη μείωση των εκπομπών μεθανίου κατά 30%, έχουν περιορίσει τη διαθέσιμη ζωική παραγωγή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αποκάλυψε πρόσφατα ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) οι προβλέψεις και γι’ αυτόν τον κλάδο της κτηνοτροφίας, της βοοτροφίας, είναι δυσοίωνες.

Τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τους κτηνοτρόφους, έχει εγκαταλείψει τον κλάδο περίπου το 6% των παραγωγών (κυρίως νέοι κτηνοτρόφοι) της χώρας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καταγραφεί μείωση κοντά στο 8% σε εκμεταλλεύσεις με ζώα που παράγουν ελληνικό βόειο κρέας.

Την ίδια στιγμή – όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΕΚ Δημήτρη Μόσχο, σχεδόν ένα 3% των ζώων δεν θα γεννήσει φέτος σε σχέση με πέρσι λόγω των καιρικών συνθηκών, που επικρατούν και επηρεάζουν αυτή τη διαδικασία. «Επομένως θα υπάρχει μια έλλειψη στο μοσχαρίσιο κρέας κατά ένα 10% από δω και πέρα στην Ελλάδα», σημείωσε.