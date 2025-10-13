Τη λίστα με τα καλύτερα τυλιχτά εδέσματα στον κόσμο δημοσίευσε το Τaste Atlas, στην κορυφή της οποίας είναι το σουβλάκι με πίτα γύρο.

«Ο γύρος είναι ένα από τα πιο δημοφιλή ελληνικά πιάτα street food, που αποτελείται από κρέας, όπως χοιρινό και κοτόπουλο (στην Ελλάδα) ή αρνί και μοσχάρι (δημοφιλές σε άλλες χώρες) μαγειρεμένο σε κάθετη σούβλα. Το κρέας κόβεται σε λεπτές φέτες και στη συνέχεια τοποθετείται συνήθως σε πίτα μαζί με σάλτσες, όπως τζατζίκι και λαχανικά, όπως ντομάτες, κρεμμύδια, μαρούλι και αγγούρια. Ο γύρος προέρχεται από την ελληνική λέξη “γυρίζω”, αναφερόμενος στη συνεχώς περιστρεφόμενη κάθετη σούβλα στην οποία μαγειρεύεται το κρέας. Κάποιοι πιστεύουν, ότι ο γύρος προήλθε από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όταν οι στρατιώτες του σουβλίζαν το κρέας στα σπαθιά τους και το μαγείρευαν πάνω σε φωτιά» γράφει το Taste Atlas για το Νο1 σύμφωνα με τη λίστα του street food στον κόσμο.

Συγκεκριμένα, τα 10 καλύτερα τυλιχτά στον κόσμο είναι τα εξής:

1. Πίτα γύρος

2. Sangchu ssam, Νότια Κορέα

3. Tantuni, Τουρκία

4. Enchiladas Suizas, Μεξικό

5. Carne Asada Burrito, ΗΠΑ

6. Kathi roll, Ινδία

7. Burrito, Μεξικό

8. Enchiladas, Μεξικό

9. Mulita, Μεξικό

10. Enchiladas mineras Μεξικό