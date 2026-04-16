Ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος και η σύντροφός του Τζένη Οικονόμου βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, την Πέμπτη 16 Απριλίου, παραχωρώντας μια ειλικρινή και αποκαλυπτική συνέντευξη για τη σχέση τους και τη ζωή τους.

Ο γνωστός ποινικολόγος μίλησε για το πώς καταφέρνει στα 92 του χρόνια να παραμένει πνευματικά δραστήριος, αλλά και για όσα τον συνδέουν με τη σύντροφό του. Από την πλευρά της, η Τζένη Οικονόμου παραδέχθηκε πως στην αρχή την απασχόλησε η διαφορά ηλικίας, ωστόσο, όπως είπε, πλέον δεν τη σκέφτεται καθόλου.

«Είμαι 92 χρονών. Το μυαλό μου είναι ζωντανό, λειτουργεί. Δεν κάνω καμιά ιδιαίτερη προσπάθεια για να το πετύχω αυτό. Δε λύνω σταυρόλεξα. Σταυρόλεξα έλυνε η Ζωή, η γυναίκα μου. Κάθε μέρα ξύπναγε το πρωί με τον καφέ, το τσιγάρο και τα σταυρόλεξα. Εγώ διάβαζα και διαβάζω, αυτό ίσως μου δίνει μια δύναμη. Με ενδιαφέρει να έχω μια γνώση και να παρακολουθώ τι συμβαίνει, χωρίς να παρεμβαίνω. Μετά από 60 χρόνια στην ποινική δικηγορία, δεν είναι εύκολο να πεις ότι το ξεχνάς….Σήμερα έχω απόλυτη συνείδηση και αποδέχομαι ότι ο κύκλος αυτός έχει κλείσει» δήλωσε ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος.

Η Τζένη Οικονόμου αποκάλυψε πως η γνωριμία τους έγινε «σε ένα φιλικό σπίτι παραμονή Χριστουγέννων». Όπως είπε, ακολούθησε τηλεφωνική επικοινωνία και σταδιακά γεννήθηκε το φλερτ. «Το πιο γοητευτικό πράγμα στον Αλέξανδρο, όλοι λέτε ότι είναι το μυαλό του, εγώ θα πω την ψυχή του. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, γλυκός και ζεστός άνθρωπος. Όταν γνωριστήκαμε ήταν 90 χρονών» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η ηλικία του ήταν κάτι που σαφώς με προβλημάτισε και εμένα, αλλά επειδή στην πορεία γνώρισα τον άνθρωπο Αλέξανδρο, έπαψε να με απασχολεί. Πλέον απασχολεί περισσότερο τους έξω, από εμάς τους δυο. Η ηλικία δεν υπάρχει σαν εμπόδιο στην καθημερινότητά μας. Σαν σχέση μπορεί να έχουμε διαφωνίες ή προβλήματα άλλου τύπου, να μη μπορούμε να κάνουμε σκι για παράδειγμα, αλλά κατά τα άλλα η σχέση μας είναι όπως οι τυπικές σχέσεις» πρόσθεσε η ίδια.

Η σχέση ζωής και η στάση απέναντι στον χρόνο

Ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος αναφέρθηκε και στη μακροχρόνια κοινή του ζωή με τη Ζωή Λάσκαρη, αλλά και στη νέα του συντροφικότητα. «Με τη Ζωή Λάσκαρη έζησα 41 χρόνια. Η Ζωή ήταν ο βασικός πυρήνας, και πριν και μετά είχα δεσμούς. Μόνος μου δεν έχω ζήσει ούτε στα νιάτα μου. Σήμερα, έχω την ευλογία να έχω κοντά μου τη Τζένη, η οποία τελικά με επέλεξε. Εγώ πιστεύω ότι οι γυναίκες μας επιλέγουν. Θεωρώ ευλογία την παρουσία της. Είναι η ζωή μου και η ανάσα μου. Το λέω με όλη την αμεσότητα και την ειλικρίνεια. Πέρα από την ομορφιά της, ερωτεύτηκα τον χαρακτήρα της, την προσφορά της, την αμεσότητά της» σημείωσε.

Ο ίδιος τόνισε με συγκίνηση: «Την όλη προσωπικότητα. Έχει και φοβερό χιούμορ… Πράγματι υπάρχει μια διαφορά ηλικίας, αλλά τελικά σημασία δεν έχει το πόσο είσαι, αλλά το πως νιώθεις, το πώς αντιδράς… Είναι πολύ σημαντικό να λειτουργεί η φαντασία σου».

Και οι δύο ξεκαθάρισαν πως ο γάμος δεν είναι κάτι που τους απασχολεί, καθώς δηλώνουν απόλυτα ικανοποιημένοι με την καθημερινότητά τους, όπως είναι σήμερα.