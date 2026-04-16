Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε τον πρόεδρο του Λιβάνου ότι η εκεχειρία θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ωρών, σύμφωνα με προεδρική πηγή που επικαλέστηκε το τηλεοπτικό δίκτυο Al-Araby του Κατάρ.

Η τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε μετά τη συνομιλία του προέδρου Τζόζεφ Αούν με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα λιβανέζικων μέσων ενημέρωσης, ο πρόεδρος Αούν είχε αρνηθεί να συνομιλήσει με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ισραηλινά ΜΜΕ: Οι IDF προετοιμάζονται για εκεχειρία στον Λίβανο σήμερα το απόγευμα

Ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, η οποία, σύμφωνα με αξιωματούχους των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στις 7:00 μ.μ. τοπική ώρα, όπως μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Η εφημερίδα Haaretz αναφέρει ότι υψηλόβαθμοι διοικητές των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) έλαβαν οδηγίες να προετοιμάσουν τις μονάδες που επιχειρούν στο νότιο Λίβανο ενόψει της επικείμενης εκεχειρίας.

Οι στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν ενημερωθεί πως η κατάπαυση του πυρός αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μεταξύ 7 μ.μ. και τα μεσάνυχτα, τοπική ώρα.