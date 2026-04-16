Ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, η οποία, σύμφωνα με αξιωματούχους των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στις 7:00 μ.μ. τοπική ώρα, όπως μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Η εφημερίδα Haaretz αναφέρει ότι υψηλόβαθμοι διοικητές των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) έλαβαν οδηγίες να προετοιμάσουν τις μονάδες που επιχειρούν στο νότιο Λίβανο ενόψει της επικείμενης εκεχειρίας.

Οι στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν ενημερωθεί πως η κατάπαυση του πυρός αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μεταξύ 7 μ.μ. και τα μεσάνυχτα, τοπική ώρα.