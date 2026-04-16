Το Champions League μπαίνει στην τελική του ευθεία, καθώς ολοκληρώθηκε η προημιτελική φάση και πλέον απομένουν τέσσερις ομάδες στη μάχη για την κορυφή της Ευρώπης.

Στα ημιτελικά, η Μπάγερν Μονάχου θα αντιμετωπίσει την Παρί Σεν Ζερμέν, μετά την πρόκριση των Γερμανών απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης με συνολικό σκορ 6-4 και των Γάλλων επί της Λίβερπουλ με 4-0.

Στο άλλο ζευγάρι, η Άρσεναλ θα βρει απέναντί της την Ατλέτικο Μαδρίτης, με τους Λονδρέζους να αποκλείουν τη Σπόρτινγκ και τους Ισπανούς να αφήνουν εκτός συνέχειας την Μπαρτσελόνα.

Ο μεγάλος τελικός και το φαβορί του τίτλου

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Football Meets Data, η ομάδα με τις μεγαλύτερες πιθανότητες για την κατάκτηση του τίτλου είναι η Άρσεναλ.

Ο αγγλικός σύλλογος συγκεντρώνει ποσοστό 42,2%, κάτι που τον φέρνει στην κορυφή των εκτιμήσεων πριν από τις μεγάλες αναμετρήσεις των ημιτελικών.

Δεύτερη στη σχετική λίστα εμφανίζεται η Μπάγερν Μονάχου με 31,1%, ενώ ακολουθεί η Παρί Σεν Ζερμέν με 19,7%.

Τελευταία στις πιθανότητες βρίσκεται η Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία σύμφωνα με το μοντέλο έχει 6,8% πιθανότητες να σηκώσει το τρόπαιο.

Όπως προκύπτει από τις ίδιες προβλέψεις, το πιο πιθανό ζευγάρι για τον τελικό της 30ής Μαΐου στη Βουδαπέστη είναι το Άρσεναλ – Μπάγερν Μονάχου, με ποσοστό 45%.

— Football Meets Data (@fmeetsdata) April 16, 2026