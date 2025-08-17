Όλο και πιο… αλμυρή γίνεται η τιμή στο αγαπημένο έδεσμα των Ελλήνων, το σουβλάκι, το οποίο πλέον πωλείται σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου προς 4,50 ευρώ, ενώ σε τουριστικούς προορισμούς και ιδιαιτέρως στα νησιά έχει εκτοξευτεί πάνω από τα 6, ακόμη και τα 7 ευρώ.

Η τιμή του ανεβαίνει διαρκώς, είτε λόγω του ενεργειακού κόστους, είτε λόγω της αύξησης στις τιμές της πρώτης ύλης, όπως υποστηρίζουν οι επαγγελματίες. Η τιμή του θεωρείται ακριβή πλέον ακόμη και από τους τουρίστες, οι οποίοι ωστόσο δεν παραλείπουν να γευτούν το… παραδοσιακό έδεσμα της χώρας.

Από την πλευρά τους οι ιδιοκτήτες των σουβλατζίδικων επικαλούνται τις συνεχόμενες ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες. «Τα κρέατα από τα οποία παράγουμε το σουβλάκι, έχουν πάει 100% πάνω. Πώς θα μείνει το σουβλάκι στάσιμο; Και ο κόσμος έχει δίκιο. Γιατί λέει “ήταν 3,50 και τώρα πήγε 4,50, πώς γίνεται;”. Ένας κύριος στην ηλικία μου, μού λέει “κ. Μπαϊρακτάρη ακρίβυνε λίγο”. Λέω ότι δεν είναι από μας» είπε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο ιδιοκτήτης σουβλατζίδικου Σπύρος Μπαϊρακτάρης.

«Ένα σουβλάκι των 100 γραμμαρίων θα φτάσει κοντά στα 2,50 με 3 ευρώ περίπου, σκέτο. Συν πίτες0 συν ψωμιά, συν πατάτες και τα υπόλοιπα0 θα κοντέψει το τάλιρο. Πραγματικά κάνουμε προσπάθεια να μην ανεβάσουμε τίποτα. Δεν το θέλουμε» είπε από την πλευρά του ο ιδιοκτήτης σουβλατζίδικου Δημήτρης Εικοσιδυός.