Σε μια απόφαση με ιδιαίτερη σημασία για το μέλλον του παγκόσμιου στίβου, η World Athletics ανακοίνωσε ότι απορρίπτει έντεκα αιτήσεις αθλητών και αθλητριών που επιδίωκαν να αγωνιστούν διεθνώς με τα χρώματα της Τουρκίας.

Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης υπηκοότητας έκρινε πως οι συγκεκριμένες υποθέσεις δεν συμβαδίζουν με το πνεύμα και τις βασικές αρχές των κανονισμών που διέπουν την αλλαγή αθλητικής υπηκοότητας.

Αυστηρό πλαίσιο για αλλαγή χώρας

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου προβλέπει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να εκπροσωπήσει ένας αθλητής νέα χώρα σε διεθνείς διοργανώσεις.

Η απόκτηση διαβατηρίου δεν αρκεί από μόνη της, καθώς απαιτείται ουσιαστικός δεσμός με τη νέα πατρίδα, ώστε να προστατεύεται η αξιοπιστία των αγώνων και η ανάπτυξη των εθνικών ομοσπονδιών.

Η επιτροπή έκρινε ότι στις συγκεκριμένες περιπτώσεις τα κριτήρια αυτά δεν καλύπτονταν επαρκώς.

Μεγάλα ονόματα στη λίστα

Ανάμεσα στους αθλητές που επηρεάζονται από την απόφαση βρίσκονται σημαντικά ονόματα του διεθνούς στίβου.

Ξεχωρίζει ο Γουέιν Πίνοκ από την Τζαμάικα, αργυρός Ολυμπιονίκης στο μήκος στο Παρίσι το 2024 και βασικός αντίπαλος του Μίλτου Τεντόγλου.

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης ο Ροζέ Στόνα, χρυσός Ολυμπιονίκης στη δισκοβολία, ο Ρατζίντρα Κάμπελ, χάλκινος Ολυμπιονίκης στη σφαιροβολία, αλλά και η Μπρίτζιντ Κοσγκέι, πρώην κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στον μαραθώνιο γυναικών.

Η ομοσπονδία υπογράμμισε ότι οι εθνικές ομάδες πρέπει να στηρίζονται κυρίως στην ανάπτυξη εγχώριων αθλητών και όχι σε μαζικές «εισαγωγές» έτοιμων πρωταθλητών.

Μετά την απόφαση, οι έντεκα αθλητές δεν μπορούν να εκπροσωπήσουν την Τουρκία σε διοργανώσεις εθνικών ομάδων ή άλλες διεθνείς διοργανώσεις υπό τη σημαία της χώρας.

Ωστόσο, διατηρούν δικαίωμα συμμετοχής σε μονοήμερα μίτινγκ, όπως το Diamond League, καθώς και σε αγώνες δρόμου, είτε ως ανεξάρτητοι είτε μέσω των συλλόγων τους. Παράλληλα, μπορούν να συνεχίσουν να ζουν και να προπονούνται στην Τουρκία.

Πλέον, μένει να φανεί αν οι αθλητές θα επιδιώξουν επαναπροσέγγιση με τις προηγούμενες ομοσπονδίες τους ή αν η τουρκική πλευρά θα προσφύγει στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS), επιχειρώντας ανατροπή της απόφασης.