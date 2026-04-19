Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, τα μαθήματα στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά Σχολεία θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Η επανέναρξη της νέας σχολικής χρονιάς έχει οριστεί για την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, προσφέροντας στους μικρούς μαθητές σχεδόν τρεις μήνες καλοκαιρινών διακοπών.

Πρόγραμμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα στις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προσαρμόζεται ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων, καθώς και με τη διεξαγωγή των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026.

Γυμνάσια

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευση του Υπουργείου Παιδείας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η λήξη των μαθημάτων για τα ημερήσια και εσπερινά Γυμνάσια, τα Γυμνάσια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (δημόσια και ιδιωτικά), ορίζεται για την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026.

Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα για τις εξετάσεις στα Γυμνάσια προβλέπει διεξαγωγή από την Τρίτη 2 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.

Λύκεια

Το Υπουργείο Παιδείας έχει διαμορφώσει το πρόγραμμα των Λυκείων έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν πρώτα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις και στη συνέχεια οι Πανελλήνιες για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου.

Η λήξη των μαθημάτων για το σχολικό έτος 2025-2026 στα ημερήσια και εσπερινά Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, καθώς και στα Λύκεια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, έχει καθοριστεί για την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026.

Αμέσως μετά θα ξεκινήσουν οι προαγωγικές εξετάσεις για τους μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου, ενώ οι μαθητές της Γ’ Λυκείου θα συμμετάσχουν στις απολυτήριες εξετάσεις τους.

Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων, καθώς και των Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Η έκδοση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί το αργότερο έως την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026.

Οι απολυτήριες εξετάσεις για τους μαθητές της Γ΄ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων και των Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026. Τα αποτελέσματα θα εκδοθούν έως την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026.