Τα «φαβορί» για τηνηγεσία της Δικαιοσύνηςψήφισαν σήμερα (3/6) οι ανώτατοι δικαστές και εισαγγελείς, οι οποίοι προσήλθαν στις «κάλπες» για δεύτερη χρονιά, καθώς από πέρσι έχουν και οι ίδιοι λόγο στην ανάδειξη των συναδέλφων τους για τις κορυφαίες θέσεις στην πυραμίδα τουΑρείου Πάγουκαι τουΣυμβουλίου της Επικρατείας.

Η χθεσινή ψηφοφορία είναι το πρώτο βήμα για την ανάδειξη της ηγεσίας ενόψει της αποχώρησης λόγω συμπληρώσεως ορίου ηλικίας από το δικαστικό σώμα της προέδρου του Αρείου Πάγου, Αναστασίας Παπαδοπούλου και του εισαγγελέα, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, οι οποίοι αφυπηρετούν στις 30 Ιουνίου 2026.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που ήταν μυστική θα διαβιβαστούν μέσω του υπουργείου Δικαιοσύνης στη Βουλή, καθώς σε λίγες ημέρες οι υποψήφιοι για τις κορυφαίες θέσεις της δικαιοσύνης θα προσέλθουν για ακρόαση ενώπιον των προέδρων του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Και βεβαίως η κρίσιμη και καθοριστική απόφαση για την επιλογή της ηγεσίας, θα γίνει, όπως ορίζει το Σύνταγμα από το υπουργικό Συμβούλιο με βάση και την εισήγηση του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη.

Σε κάθε περίπτωση η εφετινή επιλογή θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, όχι μόνο γιατί εκκενώνονται και οι δύο κορυφές στην ποινή και πολιτική και δικαιοσύνη, αλλά γιατί διεξήχθη με φόντο τη συζήτηση για συνταγματική αναθεώρηση , που καταλαμβάνει και τις διατάξεις για τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης. Παράλληλα, η αλλαγή «σκυτάλης» στον Άρειο Πάγο συμπίπτει με μία χρονική περίοδο, κατά την οποία στη δικαιοσύνη υπάρχουν πολλές και σημαντικές εκκρεμείς υποθέσεις με οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την ψηφοφορία στον Άρειο Πάγο πρώτοι στις επιλογές των συναδέλφων του αναδείχθηκαν ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, Παναγιώτης Λυμπερόπουλος και ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ευάγγελoς Μπακέλας, ενώ από το συμβούλιο της Επικρατείας, η Παρασκευή Μπραΐμη, σύζυγος του αντιπροέδρου και προέδρου του Δ΄ Τμήματος του ΣτΕ, Ηλία Μάζου.

Ο Παναγιώτης Λυμπερόπουλος έλαβε 58 ψήφους και δεύτερος με 48 ψήφους ήρθε ο Σωκράτης Πλαστήρας, ενώ για τον εισαγγελικό κλάδο μετά τον Ευάγγελo Μπακέλα που έλαβε 18 ψήφους, σε απόσταση αναπνοής με 16 ψήφους είναι ο Βασίλειος Φλωρίδης, αδελφός του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη.

Πάντως, πρέπει να επισημανθεί, ότι από την Ολομέλεια των αρεοπαγιτών για την ανάδειξη εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο Ευάγγελoς Μπακέλας έλαβε 70 ψήφους για την θέση του εισαγγελέα του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου.

Άρειος Πάγος

Αναλυτικότερα, η ψηφοφορία από την Ολομέλεια του Αρείου ανέδειξε κατά σειρά ψήφων τους εξής:

1) Παναγιώτης Λυμπερόπουλος έλαβε 58,

2) Σωκράτης Πλαστήρας 48,

3) Χρυσούλα Πλατιά 51,

4) Αλεξάνδρα Αποστολάκη 43,

5) Παvαγιώτης Βεvιζελέας 40,

6) Γεώργιoς Σχoιvoχωρίτης 39,

7) Αικατερίνη Χονδρορίζου 35,

8) Βαρβάρα Πάπαρη 19 και

9) Μιχαήλ Αποστολάκης 4.

Η ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για την ανάδειξη εισαγγελέα κατά σειρά ψήφων έχει ως εξής:

1) Ευάγγελoς Μπακέλας 18,

2) Βασίλειος Φλωρίδης 16,

3) Μαρία Γκαvέ 10,

4) Δημήτριoς Μητρoυλιάς 10,

5) Άvvα Καλoυτά 7,

6) Ευσταθία Καπαγιάννη 7,

7) Στυλιανός Κωσταρέλλος 6,

8) Νίκη-Αvαστασία Μoυζάκη 2,

9) Ελέvη Καρκαμπoύvα 1 και

10) Σoφoκλής Λoγoθέτης 1.

Η ψηφοφορία για την ανάδειξη εισαγγελέα του από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έχει ως εξής:

1) Ευάγγελoς Μπακέλας 70,

2) Βασίλειος Φλωρίδης 62,

3) Ευσταθία Καπαγιάννη 32,

4) Δημήτριoς Μητρoυλιάς 29 και

5) Μαρία Γκαvέ 26.

Συμβούλιο της Επικρατείας

Οι προεπιλογές των δικαστών του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά την σχετική μυστική ψηφοφορία που διεξήχθη, προ ημερών, για την ανάδειξη των υποψιών συμβούλων Επικρατείας οι οποίοι μπορεί για να καλύψουν τις έξι κενές θέσεις των αντιπροέδρων του ΣτΕ στην εκπνοή του δικαστικού έτους (30 Ιουνίου) και οι ψήφοι που έλαβε ο καθένας έχουν ως εξής:

1) Παρασκευή Μπραΐμη έλαβε 49,

2) Χριστίνα Σιταρά 35,

3) Σοφία Βιτάλη 25,

4) Μαρία Σωτηροπούλου 25,

5) Δημήτρης Βασιλειάδης 25,

6) Βασίλης Ανδρουλάκης 23,

7) Μαρλένα Τριπολιτσιώτη 22 και

8) Ρωξάνη Γιαννουλάτου 20.