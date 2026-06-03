Σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης εισέρχεται εκ νέου η Μέση Ανατολή, μετά την πολύνεκρη επίθεση με drones που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου του Κουβέιτ.

Σύμφωνα με επίσημες τοπικές πηγές, από τα πλήγματα έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος —ο οποίος αναγνωρίστηκε αργότερα ως Ινδός υπήκοος— ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 60.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας του Κουβέιτ έκανε λόγο για μια «εγκληματική ιρανική επιθετικότητα», ενώ το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας γνωστοποίησε ότι από τις εκρήξεις προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές και σε κτίρια διπλωματικών αποστολών.

Η απάντηση του Κουβέιτ ήταν άμεση σε διπλωματικό επίπεδο: οι αρχές κάλεσαν τον επιτετραμμένο του Ιράν και διέταξαν την απέλαση δύο Ιρανών διπλωματών, στους οποίους δόθηκε διορία 24 ωρών για να εγκαταλείψουν τη χώρα. Παράλληλα, το Νέο Δελχί καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τον τραυματισμό και άλλων Ινδών υπηκόων.

Αντίποινα και περιφερειακός πόλεμος νεύρων

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβαν οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC), δηλώνοντας ότι επρόκειτο για αντίποινα στις πρόσφατες αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον ιρανικού πετρελαιοφόρου και της νήσου Κεσμ.

Η Τεχεράνη υποστήριξε ότι στο στόχαστρό της βρέθηκαν αμερικανικές βάσεις και ελικόπτερα στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου, επιρρίπτοντας μάλιστα την «άμεση και ξεκάθαρη ευθύνη» για τις εξελίξεις στις ηγεσίες του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, χωρών που φιλοξενούν στρατιωτικές εγκατάστασεις των ΗΠΑ.

Από την πλευρά της, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom) υπεραμύνθηκε των ενεργειών της, χαρακτηρίζοντας τα νυχτερινά πλήγματα στη νήσο Κεσμ, στο Στενό του Ορμούζ, ως «στοχευμένη επιχείρηση αυτοάμυνας» εναντίον ιρανικού στρατιωτικού σταθμού εδάφους.

Σύμφωνα με την Centcom, οι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν επίσης τρία ιρανικά drones που απειλούσαν εμπορικά πλοία, ενώ αναχαίτισαν συνολικά πέντε πυραύλους που είχαν εκτοξευθεί προς το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

Το φυτίλι της νέας αυτής κρίσης άναψε όταν αμερικανικό αεροσκάφος έπληξε με πύραυλο Hellfire το μηχανοστάσιο ενός άδειου ιρανικού πετρελαιοφόρου (υπό σημαία Μποτσουάνας), το οποίο επιχειρούσε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ.

Στο «κόκκινο» οι διαπραγματεύσεις – Το παρασκήνιο για τα πυρηνικά

Η νέα αυτή ανάφλεξη απειλεί να τινάξει στον αέρα την ήδη εύθραυστη εκεχειρία, σε μια χρονική συγκυρία όπου οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών δείχνουν να έχουν βαλτώσει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τους επικριτές του στο εσωτερικό, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, δηλώνοντας ότι το Ιράν «θέλει πραγματικά να καταλήξει σε συμφωνία, η οποία θα είναι εξαιρετικά επωφελής για τις ΗΠΑ».

Μάλιστα, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο podcast Pod Force One, ανέφερε ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, εμπλέκεται προσωπικά στις συνομιλίες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας μεταξύ τους συνάντησης στο μέλλον.

Ωστόσο, το διπλωματικό παρασκήνιο παραμένει εξαιρετικά περίπλοκο.

Σύμφωνα με πληροφορίες αμερικανικών δικτύων, ο Τραμπ ζήτησε τροποποιήσεις στους όρους της πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας, θέτοντας εκ νέου στο τραπέζι το καθεστώς των Στενών του Ορμούζ, την απομάκρυνση του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν, αλλά και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Σκληρή γραμμή από Ουάσιγκτον και Τεχεράνη

Οι όροι αυτοί προκάλεσαν την άμεση αντίδραση της Τεχεράνης. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαέι, διέψευσε ότι τα ζητήματα αυτά βρίσκονταν στην ατζέντα, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον για «συνεχείς παλινωδίες και αντιφατικές απαιτήσεις».

Την ίδια ώρα, η Ουάσιγκτον ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει στο θέμα των κυρώσεων.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ενημερώνοντας το Κογκρέσο, ήταν κατηγορηματικός:

«Οποιαδήποτε άρση κυρώσεων τελεί υπό όρους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξουν ανταλλάγματα για τον ίδιο τον λόγο που επιβλήθηκαν οι κυρώσεις εξαρχής, δηλαδή για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν».

Σε μια μάλιστα έντονη λογομαχία με γερουσιαστές που αμφισβήτησαν τη στρατηγική της κυβέρνησης, ο Ρούμπιο έκοψε κάθε συζήτηση, δηλώνοντας κοφτά: «Ο πόλεμος τελείωσε», υπογραμμίζοντας τη βούληση των ΗΠΑ να επιβάλουν τους δικούς τους όρους για την επόμενη ημέρα στην περιοχή.