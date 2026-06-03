Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε εκ νέου στις συνομιλίες με το Ιράν, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, σε συνέντευξή του. Παράλληλα, Παραδέχτηκε πως μίλησε με θυμωμένο ύφος στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, σημειώνοντας: «Δεν θα έλεγα ότι είμαι θυμωμένος. Ήμουν κάπως ενοχλημένος από το γεγονός ότι συνέχιζε διαρκώς να συγκρούεται με τον Λίβανο, ξέρετε».

Σύμφωνα με τον Τραμπ, «το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα», ενώ ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ συμμετέχει ενεργά στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και εγκρίνει τις συνομιλίες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλυψε επίσης ότι «κάποια στιγμή θα υπάρξει και συνάντηση μαζί του».

Αναφερόμενος στην οικονομία, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο πληθωρισμός δεν είναι ιδιαίτερα υψηλός και εκτίμησε πως «οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν μόλις τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν στο όχι πολύ μακρινό μέλλον». Πρόσθεσε ακόμη ότι η κατάσταση στο Ιράν εξελίσσεται γρήγορα και, όπως είπε, «θα είναι πολύ καλή».

Δίχως τέλος η ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ – Ιράν

Η νύχτα που πέρασε σημαδεύτηκε από ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στη Μέση Ανατολή. Οι εκρήξεις που ακούστηκαν και πάλι κινδυνεύουν να τινάξουν στον αέρα κάθε διπλωματική προσπάθεια για ειρήνη.

Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αντάλλασσαν πυρά επί τρεις ώρες.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν με έναν πύραυλο Hellfire πετρελαιοφόρο που επιχειρούσε να φτάσει στο νησί Χάργκ, προκαλώντας την απάντηση του Ιράν που χτύπησε ένα πλοίο δυτικών συμφερόντων στα Στενά του Ορμούζ.

Οι Αμερικανοί δεν άργησαν να απαντήσουν πλήττοντας το νησί Κεσμ. Χτύπησαν έναν στρατιωτικό σταθμό ελέγχου εδάφους, εγκαταστάσεις drones κι έναν πύργο ραντάρ.

Το Ιράν απάντησε στέλνοντας πυραύλους προς αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιράκ, με τον αμερικανικό στρατό να διευκρινίζει πως το αρχηγείο του 5ου Στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν δεν χτυπήθηκε.

«Η εποχή του «χτυπάω και φεύγω» έχει τελειώσει. Οποιαδήποτε νέα ανοησία θα αντιμετωπιστεί με μια σεισμική, συντριπτική και αποφασιστική απάντηση που θα υπερβαίνει τους καθιερωμένους κανόνες και όρια. Δεν θα διστάσουμε να μετατρέψουμε σε στάχτη όλα τα αρχηγεία και τα συμφέροντα αυτών που μας επιτίθενται στην περιοχή», αναφέρουν οι Φρουροί της Επανάστασης.

Όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που η Wall Street Journal αναφέρει πως Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου έχουν σημαντικές διαφωνίες για το πώς και πότε πρέπει να τελειώσει ο πόλεμος.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει μια διπλωματική συμφωνία με την Τεχεράνη, ενώ ο Νετανιάχου πιέζεται για συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Χεζμπολάχ.