Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν και το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ έκλεισε μετά από επίθεση ιρανικού drone την Τετάρτη.

Η επίθεση έπληξε το κτίριο T1 του διεθνούς αεροδρομίου και οι πτήσεις αναστάλησαν ή εκτρέπονταν προς άλλα αεροδρόμια, σύμφωνα με την αναφορά που επικαλείται τη Γενική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.

«Εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στοχοθέτησαν σήμερα το τέρμιναλ επιβατών (T1) του διεθνούς αεροδρομίου του Κουβέιτ, στο πλαίσιο μιας ιρανικής επίθεσης, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές και τραυματισμούς ανθρώπων», ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις μέσω του λογαριασμού τους στο X.

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ανέστειλε την εναέρια κυκλοφορία και οι πτήσεις εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια, μετέδωσε το επίσημο κουβεϊτιανό πρακτορείο ειδήσεων Kuna.

بيان رقم (63) صرّح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، بأن عدداً من الطائرات المسيّرة المعادية استهدفت اليوم مبنى الركاب (T1) بمطار الكويت الدولي نتيجة العدوان الإيراني الآثم، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة في المبنى وإصابة عدد من الأشخاص، حيث تلقوا… pic.twitter.com/HMSd0TX7sG — KUWAIT ARMY – الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) June 3, 2026

Το Μπαχρέιν ανακοίνωσε επίσης ότι αναχαίτισε ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους το πρωί της Τετάρτης. Αυτό συνέβη λίγο μετά την αναφορά του Κουβέιτ για τραυματίες και την αναστολή των πτήσεων, έπειτα από επίθεση ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων στο αεροδρόμιό του.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν ανακοινώσει νωρίτερα πως δύο ιρανικοί πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν εναντίον του Κουβέιτ δεν έφθασαν στο στόχο τους ή διαλύθηκαν καθ’ οδόν, ενώ τρεις πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν εναντίον του Μπαχρέιν αναχαιτίσθηκαν από τις δυνάμεις των ΗΠΑ και του Μπαχρέιν.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom) πρόσθεσε πως το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον γειτονικών του χωρών, όμως κανένας τους δεν έπληξε στόχους.

Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα στο νησί Κεσμ ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων από το Ιράν και κατέρριψαν ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.