Σε μία από τις πιο σοβαρές ανταλλαγές πυρών από την έναρξη της εκεχειρίας, το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους κατά του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, ενώ οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις στο νησί Κεσμ του Ιράν. Νωρίτερα την ίδια μέρα, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι «αχρήστευσε» ένα πετρελαιοφόρο που κατευθυνόταν προς ιρανικό λιμάνι, χτυπώντας το με πύραυλο Hellfire.

US CENTCOM said it conducted “self-defence” strikes on Iran’s Qeshm Island and “defeated multiple” Iranian missiles and drones as civilian vessels and regional allies Kuwait and Bahrain came under attack. 🔴 Follow our LIVE coverage: https://t.co/tsxQueIYdS pic.twitter.com/N3N14Srlne — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 3, 2026

Την ίδια ώρα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, όπως μεταδίδει το CNN, ανέφεραν ότι οι συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον συνεχίζονται, μία μέρα μετά τις αναφορές ότι το Ιράν τις είχε αναστείλει. Ωστόσο, ο επικεφαλής των διαπραγματευτών της χώρας απείλησε με κλιμάκωση της σύγκρουσης εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου.

Στο μεταξύ οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ συνέχισαν τους βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο, παρά τις υποσχέσεις ότι οι εχθροπραξίες θα σταματούσαν από πλευράς των ΗΠΑ, που φιλοξενούν νέες συνομιλίες ανάμεσα σε διπλωμάτες των δυο χωρών και κατηγόρησαν το κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν κι εναντιώνεται στις απευθείας διαπραγματεύσεις.

Αν δεν υπήρχε το «εμπόδιο» αυτό, η Χεζμπολά, το Ισραήλ και ο Λίβανος θα μπορούσαν να συνάψουν συμφωνία ειρήνης «αύριο», υποστήριξε χθες ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο μιλώντας στη Γερουσία, την πρώτη ημέρα του τέταρτου κύκλου διαπραγματεύσεων από το ξέσπασμα του πολέμου, τη 2η Μαρτίου.

Αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου —κρατών που δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις— συναντήθηκαν στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στην Ουάσιγκτον. «Συνεχίζεται η πρόοδος ως προς την πολιτική διάσταση και τη διάσταση της ασφάλειας», διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας Τόμι Πίγκοτ, θυμίζοντας πως οι συνομιλίες συνεχίζονται σήμερα.

Eπιθέσεις εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν

Το Ιράν εξαπέλυσε τις πρώτες πρωινές ώρες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο, του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, που πάντως «απέτυχαν» να πλήξουν τους στόχους, ενώ ανταποδίδοντας και σε «νόμιμη άμυνα», οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν «πλήγματα» στο νησί Κεσμ του Ιράν, στοχοποιώντας «σταθμό ελέγχου» ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δυο πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν εναντίον του Κουβέιτ αστόχησαν ή διαλύθηκαν εν πτήσει, ενώ τρεις πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν εναντίον του Μπαχρέιν «αναχαιτίστηκαν αμέσως» από τις δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας του βασιλείου και των ΗΠΑ. Ακόμη, καταστράφηκαν τρία drones που είχαν εξαπολυθεί εναντίον πλοίων στην περιοχή, πάντα κατά τη CENTCOM.

An additional wave of Iranian drones attempting to attack U.S. forces in Kuwait failed to impact intended targets tonight. U.S. Central Command air defenses successfully downed multiple drones and ensured no American personnel or assets were harmed. — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 3, 2026

Νωρίτερα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε πως δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούσαν για να αποκρούσουν «επίθεση με drones και πυραύλους», για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, ενώ το πρακτορείο ειδήσεων του εμιράτου KUNA μετέδωσε ότι ήχησαν σειρήνες συναγερμού. Τη Δευτέρα, το υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ χαρακτήρισε το Ιράν «αποκλειστικά υπεύθυνο» για τις «ειδεχθείς» επιθέσεις.

Στην άλλη πλευρά, οι Φρουροί της Επανάστασης —ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας— ανακοίνωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο βάση του αμερικανικού στρατού στην περιοχή, όπως την περασμένη Πέμπτη, όταν το Κουβέιτ είχε ανακοινώσει παρόμοια επίθεση. Ανέφεραν ακόμη ότι στοχοποίησαν το αρχηγείο του αμερικανικού 5ου στόλου, που βρίσκεται στο Μπαχρέιν, με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης. Η CENTCOM διέψευσε λίγο πριν από τις 03:00 (ώρα Ελλάδας) ότι χτυπήθηκε το αρχηγείο και αμερικανική αεροπορική βάση στην περιοχή.

Πρόσθεσαν πως επρόκειτο για αντίποινα έπειτα από αμερικανική επίθεση εναντίον πύργου τηλεπικοινωνιών τους στο νησί Κεσμ.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ έχουν αλληλοκατηγορηθεί επανειλημμένα για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός, που τέθηκε σε εφαρμογή την 8η Απριλίου, έπειτα από περίπου έναν μήνα εχθροπραξιών.