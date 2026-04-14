Ο Αχμέτ Σιχάμπ – Ελντίν, δημοσιογράφος γνωστός από τη συνεργασία του με τα VICE, HuffPost και Al Jazeera, βρίσκεται υπό κράτηση στο Κουβέιτ, έξι εβδομάδες μετά τη δημοσίευση βίντεο που έδειχνε τη συντριβή μαχητικού αεροσκάφους της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ δυτικά της πόλης του Κουβέιτ.

Φίλοι και συνάδελφοί του έφεραν σήμερα Τρίτη στο φως την υπόθεσή του, ελπίζοντας ότι η δημοσιότητα θα συμβάλει στην απελευθέρωσή του. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις στη διεθνή δημοσιογραφική κοινότητα.

Η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων ανέφερε ότι «από ό,τι γνωρίζουμε, οι αρχές τον έχουν κατηγορήσει για διάδοση ψευδών πληροφοριών, βλάβη της εθνικής ασφάλειας και κατάχρηση του κινητού του τηλεφώνου – αόριστες και υπερβολικά γενικές κατηγορίες που χρησιμοποιούνται συστηματικά για να φιμώσουν τους ανεξάρτητους δημοσιογράφους».

Αυστηρά μέτρα λογοκρισίας στον Κόλπο

Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, το Κουβέιτ και άλλα κράτη του Κόλπου έχουν επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς σε όσους δημοσιεύουν βίντεο ή πληροφορίες σχετικά με ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις και άλλα ευαίσθητα ζητήματα ασφαλείας.

Το Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Κόλπου τόνισε σε έκθεση που δημοσιεύθηκε στις αρχές Απριλίου ότι ο πόλεμος «χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την καταστολή της ελευθερίας του λόγου, την αναίρεση των δημοσίων ελευθεριών των πολιτών και τη δίωξη δημοσιογράφων, μπλόγκερ και διαδικτυακών ακτιβιστών που εκφράζουν απόψεις που δεν συνάδουν με τις κυβερνητικές πολιτικές».

«Αυτά τα άτομα υφίστανται αυθαίρετη φυλάκιση και κράτηση, καθώς και άδικες δίκες με βάση κατασκευασμένες κατηγορίες, με την εφαρμογή νόμων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο», προσθέτει η οργάνωση.

Επικοινωνία με τις αρχές

Ο Σιχάμπ – Ελντίν, Κουβεϊτοαμερικανός δημοσιογράφος, βρισκόταν στο Κουβέιτ από τις αρχές Μαρτίου για να επισκεφθεί την οικογένειά του, όταν τέθηκε υπό κράτηση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί επίσημες εξηγήσεις για τη σύλληψή του.

Το CNN, που αναμεταδίδει την είδηση, έχει επικοινωνήσει με την κυβέρνηση του Κουβέιτ ζητώντας σχόλιο σχετικά με την υπόθεση.