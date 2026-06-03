Σε μια από τις πιο αιχμηρές δημόσιες παρεμβάσεις του μετά τη διάσπαση της Νέας Αριστεράς, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης ξεκαθαρίζει ότι δεν βλέπει τον εαυτό του στο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, ασκεί κριτική στη στρατηγική του πρώην πρωθυπουργού και υποστηρίζει ότι η Αριστερά περνά μια βαθιά κρίση ιδεών, προσανατολισμού και αξιοπιστίας.

«Το μεγαλύτερο λάθος της Νέας Αριστεράς»

Μιλώντας στο κανάλι των ΝΕΩΝ στο YouTube, και το vidcast «15 λεπτά με τον Γιώργο Παπαχρήστο» ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς παραδέχθηκε ότι το κόμμα δεν κατάφερε να πείσει πως ήρθε για να μείνει, αποδίδοντας μεγάλο μέρος της αποτυχίας του στη διαρκή συζήτηση περί ανασύνθεσης του ευρύτερου προοδευτικού χώρου.

Όπως σημείωσε, η Νέα Αριστερά έδωσε την εικόνα ενός πολιτικού σχηματισμού προσωρινού χαρακτήρα, που λειτουργούσε περισσότερο ως «καταλύτης» για μελλοντικές διεργασίες παρά ως αυτόνομο πολιτικό σχέδιο με δική του προοπτική.

«Δεν πρόκειται να ενταχθώ στο κόμμα του Τσίπρα»

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης ήταν κατηγορηματικός όταν ρωτήθηκε αν θα μπορούσε να συμμετάσχει στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.

«Σε ένα πλαίσιο ένταξης όχι», απάντησε, ξεκαθαρίζοντας ότι είναι αρνητικός σε οποιαδήποτε προοπτική προσχώρησης. Παράλληλα υποστήριξε ότι ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται το νέο εγχείρημα κινδυνεύει να οδηγήσει σε μια επανάληψη των αδιεξόδων που οδήγησαν στην εκλογική ήττα του 2023.

Η αιχμή για τον πρώην πρωθυπουργό

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τοποθέτησή του για τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα.

Κληθείς να κατατάξει πολιτικά το νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, ο Σακελλαρίδης απέφυγε να το τοποθετήσει σε έναν συγκεκριμένο ιδεολογικό άξονα και προχώρησε σε μια χαρακτηριστική αποστροφή:

«Το πρόβλημα με τον κύριο Τσίπρα δεν είναι αν είναι στο πέντε ή στο ένα. Είναι ότι μπορεί την ίδια στιγμή να μιλάει σε εσάς και να είναι στο πέντε και την ίδια στιγμή να μιλάει σε ένα άλλο πολιτικό ακροατήριο και να είναι στο ένα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ακριβώς αυτή η δυνατότητα προσαρμογής σε διαφορετικά ακροατήρια είναι που δημιουργεί ζήτημα αξιοπιστίας στον χώρο της Αριστεράς.

«Έκθεση καλών ιδεών» η διακήρυξη

Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς σχολίασε και τη διακήρυξη του νέου κόμματος, λέγοντας ότι πρόκειται για μια «έκθεση καλών και ευχάριστων ιδεών», η οποία παραμένει αρκετά γενική και αόριστη.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα κείμενο με το οποίο δύσκολα θα διαφωνούσε κανείς, χωρίς όμως να αποτυπώνει σαφείς πολιτικές συγκρούσεις ή συγκεκριμένες επιλογές που να διαφοροποιούν το νέο εγχείρημα από άλλες πολιτικές δυνάμεις.

Βλέπει «κενό» στην Αριστερά

Παρά τη συρρίκνωση της Νέας Αριστεράς, ο Σακελλαρίδης υποστήριξε ότι εξακολουθεί να υπάρχει ένα πραγματικό πολιτικό κενό στον χώρο της Αριστεράς, το οποίο – όπως είπε – δεν καλύπτεται ούτε από τις υφιστάμενες δυνάμεις ούτε από το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.

Τόνισε μάλιστα ότι η κρίση που βιώνει σήμερα ο προοδευτικός χώρος είναι πρωτίστως κρίση ιδεών, στρατηγικής και προσανατολισμού, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η Νέα Αριστερά να επιχειρήσει μια νέα επανεκκίνηση το επόμενο διάστημα.