Ένα φορετό Σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης για Καθοδηγούμενη Αυτοψηλάφηση Μαστού με Στόχο την Έγκαιρη Ανίχνευση Ανωμαλιών. Ένας προωθητήρας ECR για δορυφόρους χωρίς κάθοδο με πλέγμα. Και ένα νέας τεχνολογίας σύστημα καταπολέμησης του παρασιτικού ακάρεως Varroa destructor που απειλεί τη μελισσοκομία. Κι αν κανείς πιστεύει πως πρόκειται για ιδέες που έχουν αναπτύξει μεγάλες εταιρείες ή καταξιωμένοι επιστήμονες, τότε θα εκπλαγεί εάν ακούσει πως πίσω από αυτές τις ερευνητικές εργασίες βρίσκονται νέοι επιστήμονες έως 20 ετών.

Άλλωστε, οι νέοι επιστήμονες αποτελούν συχνά την κινητήρια δύναμη της καινοτομίας. Με φρέσκια ματιά, δημιουργικότητα και εξοικείωση με τις σύγχρονες τεχνολογίες, τολμούν να προσεγγίσουν παλιά προβλήματα με νέους τρόπους. Έτσι, οι ιδέες τους δεν περιορίζονται μόνο στα εργαστήρια και στα πανεπιστήμια, αλλά επηρεάζουν την καθημερινή ζωή, την οικονομία, την υγεία και το περιβάλλον. Δεν είναι τυχαίο που πολλοί νέοι ερευνητές αναπτύσσουν τεχνολογίες που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο να βελτιώσουν τις ιατρικές διαγνώσεις, να προβλέψουν φυσικές καταστροφές ή να κάνουν πιο αποδοτική τη χρήση των φυσικών πόρων.

Αυτές οι τρεις καινοτόμες ιδέες, λοιπόν, ξεχώρισαν στον Εθνικό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων 2026, ο οποίος διεξήχθη από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, μέσω της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, από τις 28 Ιανουαρίου έως τις 26 Μαΐου 2026. Ο διαγωνισμός απευθυνόταν σε νέους ηλικίας 14 έως 20 ετών, οι οποίοι κλήθηκαν να παρουσιάσουν πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες. Μετά από αξιολόγηση των συμμετοχών από Επιτροπή διακεκριμένων επιστημόνων, οι τρεις εργασίες, που δημιούργησαν πέντε νέοι, ξεχώρισαν για την επιστημονική τους ποιότητα και την καινοτομία τους και οι δημιουργοί τους θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον 37ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων, που θα πραγματοποιηθεί στο Κίελο της Γερμανίας, από τις 22 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2026.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντικές επιτυχίες στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό, κατακτώντας την τρίτη θέση το 2022 και το 2023 και τη δεύτερη θέση το 2025.

«Πέντε νέοι επιστήμονες εκπροσωπούν φέτος την Ελλάδα σε έναν από τους σημαντικότερους ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς για τη νέα γενιά της έρευνας και της καινοτομίας. Πέντε νέοι άνθρωποι που αποδεικνύουν ότι η γνώση, η επιμονή και η δημιουργικότητα μπορούν να ανοίξουν δρόμους πολύ πέρα από τα σύνορα της χώρας μας. Η συμμετοχή τους είναι τιμή για την Ελλάδα και μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον. Δείχνει ότι οι νέοι μας έχουν ιδέες, ικανότητες και αυτοπεποίθηση να σταθούν σε ένα απαιτητικό ευρωπαϊκό περιβάλλον. Συγχαίρω θερμά τους νέους επιστήμονες που διακρίθηκαν, τους εκπαιδευτικούς, τις οικογένειές τους και όλους όσοι στηρίζουν την προσπάθειά τους. Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο Κίελο και ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις στην πορεία τους», δήλωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, αρμόδιος για τα θέματα νεολαίας, Κωνσταντίνος Γλούμης-Ατσαλάκης, σημείωσε πως η διάκριση των νέων επιστημόνων και η εκπροσώπηση της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων αποτελεί πηγή αισιοδοξίας για το μέλλον της χώρας. «Είναι η πιο ισχυρή απόδειξη ότι όταν η Πολιτεία, η εκπαιδευτική κοινότητα και η κοινωνία επενδύουν στη γνώση, την έρευνα και τη δημιουργικότητα, οι νέοι μας μπορούν να πρωταγωνιστήσουν και να διακριθούν σε διεθνές επίπεδο. Οι μαθητές που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στην ευρωπαϊκή διοργάνωση ανάμεσα σε 40 χώρες δεν μεταφέρουν μόνο τις δικές τους ιδέες και επιτυχίες. Εκφράζουν το δυναμισμό μιας νέας γενιάς που καινοτομεί, συνεργάζεται και διεκδικεί με αξιώσεις τη θέση της σε ένα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. Στόχος μας είναι να δημιουργούμε διαρκώς περισσότερες ευκαιρίες ώστε κάθε νέος και κάθε νέα να μπορεί να αναπτύσσει τις δυνατότητές του, να μετατρέπει τη γνώση σε δημιουργία και να βλέπει το μέλλον του στην Ελλάδα. Θερμά συγχαρητήρια στους διακριθέντες μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στις οικογένειές τους. Ευχόμαστε το ταξίδι αυτό να αποτελέσει την αφετηρία για ακόμη μεγαλύτερα επιτεύγματα στο μέλλον τους».

Οι εργασίες που επιλέχθηκαν είναι οι εξής:

– «MammoGlove: Πολυτροπικό Φορετό Σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης για Καθοδηγούμενη Αυτοψηλάφηση Μαστού με Στόχο την Έγκαιρη Ανίχνευση Ανωμαλιών μέσω Αισθητηριακής – Λειτουργικής Χαρτογράφησης και Διαχρονικής Παρακολούθησης της Συμπεριφοράς του Ιστού του Μαστού», από τη φοιτήτρια Αλεξάνδρα Θανασούλη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

– «Σχεδιασμός και προσομοίωση ενός προωθητήρα ECR (για δορυφόρους) χωρίς κάθοδο με πλέγμα, χρησιμοποιώντας ασύμμετρη παλμική εξουδετέρωση», από τον μαθητή Βασίλειο Πετρόπουλο, Σχολή Μωραΐτη.

– «Αντιμετώπιση της παγκόσμιας κρίσης κατάρρευσης των μελισσοκομιών: Ανάπτυξη και αξιολόγηση φραγμού Deep-UVC (275nm) με επένδυση PTFE ως απάντηση στην ανθεκτικότητα του Varroa Destructor σε χημικά μέσα», από τους μαθητές Γεώργιο Γκέκα, 2ο ΓΕΛ Ναυπάκτου, Νικολέτα Μαλιάρη Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο – Λύκειο Μεσολογγίου και Γεώργιο Μπαμπάνη Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη.