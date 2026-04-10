Με τις σχολικές αίθουσες να έχουν αδειάσει και την ατμόσφαιρα να αποπνέει κατάνυξη, η Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου 2026 βρίσκει μαθητές και εκπαιδευτικούς στο επίκεντρο της πασχαλινής περιόδου.

Λίγο πριν από την κορύφωση του Θείου Δράματος και την Ανάσταση, η καθημερινότητα έχει παγώσει. Οι διακοπές του Πάσχα προσφέρουν πολύτιμες στιγμές ξεκούρασης και οικογενειακής θαλπωρής.

Το Πάσχα του 2026 εορτάζεται την Κυριακή 12 Απριλίου, με το ενδιαφέρον να στρέφεται όχι μόνο στον εορτασμό αλλά και στην επιστροφή στην κανονικότητα που θα ακολουθήσει.

Τα σχολεία αναμένεται να ανοίξουν ξανά τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη της τελικής και πιο απαιτητικής φάσης της σχολικής χρονιάς.

Η περίοδος που ακολουθεί θεωρείται κρίσιμη, ιδιαίτερα για τους μαθητές του Λυκείου. Περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της ύλης, τις επαναλήψεις και την εντατική προετοιμασία για τις εξετάσεις, καθώς οι Πανελλαδικές πλησιάζουν.

Παράλληλα, και στις υπόλοιπες βαθμίδες, η επιστροφή στα θρανία απαιτεί συγκέντρωση και συνέπεια, καθώς η σχολική χρονιά μπαίνει στην τελική της ευθεία.

Οι επόμενες αργίες της άνοιξης

Το βλέμμα στρέφεται ήδη στις επόμενες αργίες που θα λειτουργήσουν ως μικρές «ανάσες» μέχρι το τέλος της χρονιάς. Πρώτη έρχεται η Εργατική Πρωτομαγιά, την Παρασκευή 1 Μαΐου 2026, διαμορφώνοντας ένα ανοιξιάτικο τριήμερο.

Ακολουθεί η εορτή του Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026, προσφέροντας ακόμη μία ευκαιρία για σύντομη απόδραση στις αρχές του καλοκαιριού.

Το τέλος της σχολικής χρονιάς και οι επόμενες γιορτές

Η σχολική χρονιά θα ολοκληρωθεί σταδιακά μέσα στον Ιούνιο. Τα Δημοτικά θα κλείσουν πρώτα, ενώ τα Γυμνάσια και τα Λύκεια θα ακολουθήσουν μέσω της εξεταστικής διαδικασίας. Για πολλούς μαθητές, το τέλος των μαθημάτων σηματοδοτεί την έναρξη μιας απαιτητικής περιόδου εξετάσεων.

Σύμφωνα με το ημερολόγιο, ακολουθούν κι άλλες σημαντικές ημερομηνίες για ανάπαυλα και προγραμματισμό. Ο Δεκαπενταύγουστος θα εορταστεί το Σάββατο 15 Αυγούστου 2026, η 28η Οκτωβρίου πέφτει Τετάρτη, ενώ τα Χριστούγεννα θα γιορταστούν την Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2026, δημιουργώντας ένα ακόμη εορταστικό τριήμερο προς το τέλος του έτους.