Αυξημένη ακτοπλοϊκή κίνηση παρατηρείται και τη Μεγάλη Παρασκευή στα λιμάνια της Αττικής, καθώς συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα. Παρά το γεγονός ότι ο ρυθμός είναι πιο ήπιος σε σχέση με τη χθεσινή κορύφωση, η κίνηση παραμένει έντονη σε όλους τους προορισμούς.

Το Λιμενικό Σώμα βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή, εφαρμόζοντας μέτρα για την εξυπηρέτηση των επιβατών και την ομαλή διεξαγωγή των δρομολογίων από τα μεγάλα λιμάνια της Αττικής.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιά και την πύλη Τζελέπη έχουν προγραμματιστεί σήμερα 16 απόπλοι πλοίων. Η εκτιμώμενη επιβατική κίνηση ανέρχεται σε 12.338 αναχωρήσεις επιβατών, βάσει των στοιχείων προκρατήσεων. Προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού θα πραγματοποιηθούν 38 συνολικά δρομολόγια, εκ των οποίων 23 με συμβατικά επιβατηγά-οχηματαγωγά και 15 με υδροπτέρυγα.

Από το λιμάνι της Ραφήνας έχουν προγραμματιστεί 10 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, με περίπου 5.690 επιβάτες να αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς. Παράλληλα, εκτελούνται τέσσερα δρομολόγια προς το Μαρμάρι. Από το Λαύριο αναμένονται εννέα αναχωρήσεις, με την επιβατική κίνηση να υπολογίζεται σε περίπου 2.200 άτομα, σύμφωνα με τις προκρατήσεις.

Η κορύφωση της πασχαλινής εξόδου

Η σημερινή εικόνα ακολουθεί την ιδιαίτερα αυξημένη κινητικότητα της Μεγάλης Πέμπτης, οπότε κορυφώθηκε η πασχαλινή έξοδος. Τότε, από τον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 20 αναχωρήσεις πλοίων, μεταφέροντας 22.551 επιβάτες, ενώ προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού εκτελέστηκαν 23 δρομολόγια – 14 εξ αυτών με υδροπτέρυγα – μεταφέροντας συνολικά 9.793 ταξιδιώτες.

Αντίστοιχα, από τη Ραφήνα σημειώθηκαν 11 αναχωρήσεις με 9.228 επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων δρομολογίων προς το Μαρμάρι. Από το Λαύριο πραγματοποιήθηκαν εννέα δρομολόγια, στα οποία επιβιβάστηκαν συνολικά 2.587 επιβάτες.